San Martín afrontará una verdadera final este lunes ante Nueva Chicago. Desde las 13, en Mataderos, el equipo sanjuanino buscará una victoria imprescindible para llegar con vida a la última fecha de la Primera Nacional.
Los resultados de sus rivales directos apretaron todavía más la pelea. Maipú venció a Güemes y amplió a cuatro puntos la diferencia con el Verdinegro, mientras que Midland empató con Rafaela y mantuvo una ventaja que también condiciona las posibilidades sanjuaninas.
Qué necesita San Martín
Una derrota ante Chicago lo dejará sin chances matemáticas de clasificación. El empate tampoco será suficiente para llegar tranquilo a la definición: quedará obligado a ganar en la última fecha y dependerá de otros resultados.
En cambio, una victoria le permitirá achicar la diferencia y sostener la ilusión. En la jornada final, San Martín recibirá a Gimnasia y Esgrima, con la obligación de volver a ganar, mientras que Maipú jugará como visitante ante Tristán Suárez, que busca asegurarse un lugar en la final por el primer ascenso.
El desafío está planteado: el Verdinegro necesita ganar en Buenos Aires para estirar la pelea hasta la última fecha y evitar que sus posibilidades se terminen en Mataderos.