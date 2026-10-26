El mánager del Verdinegro habló en la previa del partido ante Nueva Chicago y respaldó a Jorge Miadosqui. La renovación de autoridades será este martes.

Raúl Antuña, mánager de San Martín de San Juan, expresó su preocupación por el futuro dirigencial de la institución y pidió que Jorge Miadosqui continúe al frente del club. Lo hizo en una entrevista telefónica con el programa Buena Gente, que se emite por AM 1020, en la previa de un partido determinante para el conjunto verdinegro.

El equipo sanjuanino se encuentra en Buenos Aires para enfrentar este lunes, a las 13, a Nueva Chicago, por la 35ª fecha de la Primera Nacional. En ese contexto, Antuña señaló que el plantel atraviesa un buen momento anímico, aunque remarcó que necesita sumar de a tres para sostener sus aspiraciones en la recta final del campeonato. “Los muchachos están de muy buen ánimo, sabiendo que hoy solo nos sirve ganar”, dijo.

Asamblea y conducción

Más allá de lo deportivo, uno de los ejes de la entrevista fue la asamblea de renovación de autoridades prevista para este martes en el club de Concepción. Antuña reconoció que le preocupa la decisión de Jorge Miadosqui de alejarse de la dirigencia de San Martín. En ese sentido, fue categórico al expresar su postura: “Miadosqui se tiene que quedar”.

El mánager sostuvo que la trayectoria de Miadosqui al frente de la institución y el crecimiento que el club experimentó durante estos años son elementos que los socios e hinchas deben considerar al momento de evaluar el futuro de la conducción. “Los hinchas de San Martín deben evaluar todo lo que ha crecido el club en todos estos años”, afirmó durante la entrevista radial.

Definición institucional

Antuña también descartó la posibilidad de asumir la presidencia del club. Ante un eventual cambio en la conducción, insistió en que considera necesaria la continuidad de Miadosqui. “No me gustaría ser presidente de San Martín. Se tiene que quedar Jorge”, dijo.

Las declaraciones se conocieron en la antesala de una asamblea que puede marcar la próxima etapa institucional del Verdinegro, mientras el plantel afronta un compromiso clave por la 35ª fecha. La definición dirigencial quedará abierta hasta la reunión prevista para este martes, en la que se renovarán autoridades.