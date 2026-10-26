El capitán argentino integra la lista de 30 nominados al premio que entrega France Football. La ceremonia será este lunes en el London Palladium y marcará los 70 años del galardón.

Lionel Messi buscará este lunes 26 de octubre sumar su noveno Balón de Oro, cuando se anuncie al ganador del premio que entrega la revista France Football. El futbolista argentino integra la nómina de 30 candidatos y ya obtuvo el trofeo en ocho oportunidades, según el material difundido. La ceremonia se realizará en Londres y tendrá alcance internacional por tratarse de una edición con valor simbólico para el galardón.

El acto se desarrollará en el London Palladium, desde las 17 de Argentina, y podrá seguirse en vivo a través del sitio oficial del premio. La organización no modificó el formato central de la distinción, que reconoce el rendimiento individual y colectivo de los futbolistas durante la temporada 2025-2026. En ese marco, la presencia de Messi vuelve a concentrar la atención sobre una premiación que lo tiene como máximo ganador histórico.

La edición también incluye a otro argentino: Lautaro Martínez figura entre los 30 aspirantes al reconocimiento. La lista reúne además a nombres como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior, Lamine Yamal y Harry Kane. La competencia entre esos futbolistas ordena la expectativa de la gala y define el alcance deportivo del premio en esta temporada.

Un aniversario especial

La ceremonia tendrá un componente adicional porque el Balón de Oro cumple 70 años desde su creación. Además, será la primera vez que la entrega se haga en Inglaterra, en homenaje a Stanley Matthews, primer futbolista en recibir el trofeo. Ese dato explica el carácter excepcional de la edición, más allá de la disputa por el premio principal.

Lo que sigue

Con Messi nuevamente en la nómina, la definición quedará atada al resultado de la votación y al anuncio oficial de este lunes. Si el argentino gana, ampliará su registro a nueve conquistas; si no, mantendrá su condición de máximo ganador del premio. La resolución será comunicada en la gala prevista en Londres.