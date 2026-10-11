El equipo sanjuanino quedó fuera de la zona de Reducido tras caer ante Almagro. Enfrenta a un rival directo que lo supera por dos puntos.

Este domingo, San Martín afronta un partido decisivo ante Deportivo Maipú de Mendoza por la Primera Nacional, con la obligación de sumar para sostener sus chances de ingresar al octogonal final. La derrota como local frente a Almagro lo dejó transitoriamente fuera de los primeros ocho puestos de la Zona B, un escenario que reduce su margen en la recta de definición.

Un rival directo El conjunto mendocino ocupa el séptimo lugar y aventaja por dos puntos al equipo sanjuanino, por lo que el cruce tiene incidencia directa en la tabla. Para San Martín, un triunfo no solo significaría recuperar terreno sino también evitar que un competidor inmediato amplíe la diferencia en la pelea por la clasificación. En ese contexto, el resultado adquiere valor tanto deportivo como matemático.

Antecedentes recientes La caída ante Almagro tuvo un desarrollo adverso para el Verdinegro, que había comenzado en ventaja en el marcador. Según el desarrollo consignado, el equipo mostró solidez en la primera parte, pero en el complemento perdió control del juego y la visita dio vuelta el resultado. Ese traspié se sumó a la derrota previa como visitante frente a Patronato, lo que dejó seis puntos relegados ante rivales ubicados en la parte baja de la tabla.

Probable formación La probable alineación de San Martín sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalín, Mauro Osores, Manuel Cocca, Hernán Zuliani; Diego Mercado, Federico Murillo, Gabriel Hachem, Sebastián Jaurena; Franco Coronel y Nazareno Fúnez. La conformación final quedará sujeta a la decisión del cuerpo técnico antes del encuentro en Mendoza.