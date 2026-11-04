El Verdinegro ganó 1 a 0 con un gol de Valentino González. Le quedan dos fechas y sigue lejos de la clasificación.

San Martín sumó su cuarta victoria en el Torneo Proyección de la Liga Profesional al vencer por 1 a 0 a Central Córdoba de Santiago del Estero. El único gol del partido lo convirtió Valentino González, resultado que le permitió al equipo sanjuanino alcanzar los 16 puntos en la Zona B.

La campaña del conjunto verdinegro lo mantiene lejos de los puestos de clasificación, según la tabla que encabeza Independiente de Avellaneda con 37 unidades. Boca, ubicado en el cuarto lugar, reúne 28 puntos, una distancia que deja a San Martín sin margen para aspirar a meterse en la pelea por las posiciones de privilegio en las dos fechas restantes.

Lo que viene Con solo dos jornadas por disputar, San Martín afrontará el tramo final del certamen con el objetivo de cerrar la competencia con mejores resultados. En la próxima fecha visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que su último compromiso será en San Juan frente a Quilmes.



