Tres amigos viajaron a San Pablo en un Renault 6 con colores de Alpine y se encontraron con Franco Colapinto. El piloto manejó el auto antes del Gran Premio de Brasil.

Franco Colapinto se encontró en San Pablo con tres hinchas argentinos que viajaron en un Renault 6 restaurado y decorado con los colores de Alpine, en la previa del Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1. El piloto se subió al vehículo y lo manejó, en una escena registrada en video que luego circuló en redes sociales. El episodio ocurrió a 48 horas de los primeros entrenamientos libres de la categoría en Interlagos. Para los tres viajeros, el encuentro cerró un recorrido de cuatro días hasta la ciudad brasileña.

Los protagonistas son Hernán Bonvín, Claudio Goddio y Pablo Quaino, quienes restauraron el clásico modelo y lo prepararon con la estética del equipo de Colapinto. Con el auto listo, emprendieron el viaje con el objetivo de asistir al Gran Premio de Brasil. Al llegar a destino, lograron cruzarse con el piloto argentino antes de la actividad oficial. La secuencia se difundió luego en X, la red social antes conocida como Twitter.

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El gesto se produjo en un contexto en el que la presencia de un argentino en la Fórmula 1 vuelve a concentrar atención entre los seguidores del automovilismo. La nota original vincula ese interés con la cercanía geográfica del Gran Premio de Brasil para los hinchas de Argentina. En ese marco, el encuentro entre Colapinto y los tres viajeros sumó una imagen más a la previa de la competencia. La referencia deportiva inmediata quedó asociada a la actividad prevista en Interlagos.

Agenda de la carrera: la actividad en el Autódromo de Interlagos comenzará con los entrenamientos libres y la carrera principal se correrá el domingo 8 de noviembre. Ese cronograma marca el inicio formal del fin de semana de competencia en San Pablo. Para Colapinto, la cita representa una nueva oportunidad de seguir sumando experiencia en pista. La secuencia con la “Renoleta” quedó como una postal previa a esa programación oficial.