El arquero del FC Andorra habló luego del choque fatal que derivó en la muerte de su compañero. La Federación de Guinea Ecuatorial y un compañero le dieron respaldo público.

La muerte de Jesús de Miguel sigue atravesando al FC Andorra y motivó un mensaje público de Jesús Owono, arquero del plantel, quien expresó que vive “los días más difíciles” de su vida. El comunicado fue difundido por la institución y se produjo en medio del impacto interno que dejó el fallecimiento del futbolista. Owono dijo que todavía no logra asimilar lo ocurrido y que le cuesta encontrar palabras para describirlo.

“Estos están siendo los días más difíciles de mi vida. Me cuesta encontrar las palabras y me resulta muy difícil asimilar nada de lo que ha pasado”, expresó Owono. En el mismo mensaje, agregó que siente “un dolor enorme” por la pérdida de Jesús y que piensa en su familia y en las personas que lo querían. La declaración se conoció a través de un comunicado institucional, sin otros detalles sobre el episodio que derivó en la muerte.

Respaldo institucional

La Federación Ecuatoguineana de Fútbol también publicó un comunicado para expresar sus condolencias al club y respaldar a Jesús Lázaro Owono. La entidad sostuvo que el arquero es un “protagonista involuntario de este fatal lance del juego” y aseguró que atraviesa la situación con “profunda aflicción y desconsuelo”. Además, afirmó que le brindará “todo nuestro respaldo humano y profesional”.

En esa misma línea, la Federación afirmó: “Compartimos su luto y nos ponemos a su entera disposición. Reciban nuestro más sincero respeto y apoyo en estos momentos tan difíciles”. El pronunciamiento institucional buscó contener al jugador en un episodio que, por su desenlace, generó conmoción en el entorno deportivo del FC Andorra. El texto no aporta precisiones adicionales sobre eventuales medidas deportivas o disciplinarias.

Apoyo del vestuario

Lautaro Spatz, futbolista argentino del plantel, publicó una carta en sus redes sociales para respaldar a su compañero. Allí sostuvo que quienes lo conocen saben “la clase de persona que es” y que “jamás tendría intención de hacerle daño a nadie”. El defensor también describió el estado del grupo: “Desde ayer, toda la plantilla del FC Andorra estamos conmocionados, hundidos y afectados por lo sucedido”.

Spatz definió el episodio como “una tragedia que jamás hubiéramos imaginado vivir en un terreno de juego”. Por ahora, el foco del club y de las entidades que intervinieron en el respaldo público está puesto en el duelo por la muerte de Jesús de Miguel y en el acompañamiento a Owono. No se informaron nuevos pasos institucionales ni deportivos a partir de estos comunicados.