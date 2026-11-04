El Consejo Federal de la AFA confirmó la programación de la semifinal del Regional Amateur. El cruce se jugará en el Serpentario y tendrá terna arbitral mendocina.

Sportivo Desamparados ya tiene confirmado el primer cruce de semifinales del Torneo Regional Amateur: recibirá a Defensores de Belgrano de Justo Daract este domingo, desde las 20:30, en el estadio de Puyuta. La programación fue ratificada por el Consejo Federal de la AFA y marca el inicio de una serie que definirá el acceso a la final de la Región Cuyo.

El partido de ida se disputará en el Serpentario y el desquite será una semana después en territorio puntano. Para el club sanjuanino, el cruce tiene incidencia deportiva inmediata porque lo deja a dos partidos de avanzar en un certamen que otorga una plaza de ascenso al Federal A, la tercera categoría del fútbol argentino.

Terna arbitral

La conducción del encuentro quedó a cargo del mendocino Matías Fernández, designado como árbitro principal. Lo acompañarán sus coterráneos Juan González y Maximiliano Czckil como asistentes, mientras que Agustín Lira actuará como cuarto árbitro. La designación arbitral completa quedó definida junto con la programación oficial del compromiso.

Desamparados llegó a esta instancia después de superar a Unión en los cuartos de final. En esa serie, el conjunto puyutano ganó por un resultado global de 3 a 1, lo que le permitió instalarse entre los cuatro mejores de la región. Ese antecedente explica el lugar que ocupa ahora en la competencia y la cercanía con el tramo decisivo del torneo.

Agenda inmediata

Antes de concentrarse por completo en la semifinal del Regional Amateur, el equipo sanjuanino deberá afrontar otro compromiso relevante: este jueves jugará la final del Torneo Clausura sanjuanino frente a Minero. Con ese calendario, el club afrontará en pocos días dos definiciones que pueden incidir en el cierre de su temporada y en su proyección para la próxima etapa del certamen federal.