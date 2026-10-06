El triunfo de Maipú en Buenos Aires dejó al Verdinegro noveno, con 45 puntos. El domingo 11 de octubre jugará en Mendoza ante un rival directo.

De mal en peor San Martin, perdió el domingo y este lunes ganó Maipú que lo dejó fuera del Reducido.

Deportivo Maipú venció 1-0 a Nueva Chicago como visitante, con gol de Juan Pablo Gobetto, y alteró la pelea por la clasificación al Reducido de la Primera Nacional. El resultado dejó a San Martín de San Juan en el noveno puesto de la tabla, con 45 puntos, fuera de la zona de acceso al torneo por el segundo ascenso.

La consecuencia para el equipo sanjuanino es directa porque la fase regular entra en su tramo final y restan apenas cuatro fechas. En ese contexto, cada punto modifica la ubicación de los equipos que disputan los últimos cupos de clasificación. Por encima de San Martín aparecen Colegiales, con 46 unidades, y Deportivo Maipú, con 47.

Un cruce decisivo

El calendario ubicó al próximo rival de San Martín entre sus competidores directos. El equipo de Concepción visitará a Deportivo Maipú el domingo 11 de octubre, desde las 17. El partido puede modificar el orden de la parte media alta de la tabla y, según el resultado, reacomodar la zona de clasificación cuando ya no queden demasiadas fechas por jugar.

Para el Verdinegro, una victoria en Mendoza le permitiría superar a Maipú y recuperar terreno en la disputa por el Reducido. La derrota ante Almagro había dejado al equipo obligado a sumar en la próxima presentación para no depender de otros resultados en el cierre de la fase regular.

Con cuatro jornadas pendientes, la definición quedó abierta entre los equipos que hoy se encuentran en el límite de la clasificación. San Martín deberá sostener su rendimiento en un tramo del torneo en el que cualquier traspié puede resultar determinante para su ubicación final en la tabla.