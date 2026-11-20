El Tribunal de Disciplina aceptó parcialmente el reclamo de River, pero Gonzalo Montiel no quedó habilitado para los octavos del Clausura. Recién podría volver en cuartos de final si el equipo avanza.

El jueves, el Tribunal de Disciplina de la AFA resolvió reducir de tres a dos fechas la sanción impuesta a Gonzalo Montiel, luego del pedido presentado por la dirigencia de River Plate. La decisión llegó en la previa del cruce con Lanús, por los octavos de final del Torneo Clausura 2026, pero no alcanzó para habilitar al defensor. El futbolista había sido expulsado en el Superclásico ante Boca.

En Núñez existía expectativa por recuperar al lateral campeón del mundo para el partido del domingo en el estadio Monumental. Sin embargo, la reducción de la pena no modificó su situación deportiva, porque Montiel solo cumplió una jornada de suspensión y todavía debe purgar una más. En consecuencia, el cuerpo técnico deberá sostener la búsqueda de una alternativa para el sector derecho de la defensa.

Alcance deportivo La resolución deja al futbolista fuera del encuentro frente a Lanús y condiciona su regreso a una eventual clasificación de River a los cuartos de final. Si el equipo supera al Granate, Montiel recién estaría en condiciones de volver a jugar en la próxima instancia. La dirigencia había solicitado una revisión del castigo al considerar excesiva la sanción original de tres partidos dictada tras la expulsión en La Bombonera.

Opciones para el equipo En ese escenario, Giovanni González aparece como el principal candidato para continuar entre los titulares. El uruguayo sumó minutos en los últimos compromisos, tanto frente a Aldosivi como en el amistoso ante Gimnasia de La Plata, y recibió elogios de Leonardo Ponzio por su compromiso profesional. El entrenador había señalado: "Es el primero que llega y el último que se va de todas las prácticas".

Más cambios en la formación Además de la ausencia de Montiel, Ponzio evalúa otras modificaciones para el duelo del domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental. Una de las variantes sería el ingreso de Lautaro Rivero por Lucas Martínez Quarta en la defensa, mientras que Santiago Espíndola tiene posibilidades de comenzar como titular en el mediocampo. La situación en ese sector está atravesada por bajas y molestias físicas dentro del plantel.

Panorama del plantel Aníbal Moreno deberá someterse a una intervención quirúrgica por una discopatía lumbar y no volverá a jugar hasta 2027, mientras que Fausto Vera continúa con problemas físicos que complican su disponibilidad. Con ese cuadro, River encara un partido que puede definir su continuidad en el Torneo Clausura y, a la vez, la posibilidad de que Montiel regrese en los cuartos de final si el equipo consigue avanzar.