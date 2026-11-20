La velada será este viernes 20 de noviembre, desde las 21, en el Club de Boxeo Aconcagua. La entrada costará $8.000 y habrá 10 exhibiciones.

El boxeo tendrá una nueva cita en San Juan este viernes 20 de noviembre, cuando el Club de Boxeo Aconcagua organice una velada con 15 peleas amateur, 10 exhibiciones y dos combates por los títulos «Honor y Gloria».

Uno de los cruces principales será entre Juan Cruz Sánchez y Lisandro “El Perro” Quiroga, quienes pelearán por uno de los cinturones previstos para la noche. El otro combate titular tendrá como protagonistas a Keila Vargas y Tatiana “La Dinamita” Carrizo, en un programa que combina competencia y exhibiciones.

Organización y fiscalización La actividad comenzará a las 21 en las instalaciones del Club de Boxeo Aconcagua, ubicadas en avenida Benavídez 5070 Oeste, en Rivadavia, frente al barrio Los Pinos. La organización estará a cargo del Club Aconcagua y la fiscalización corresponderá a RM Boxing.

Las entradas tendrán un valor de $8.000, en una propuesta que reunirá a boxeadores locales y aficionados al deporte de los puños. La programación prevista incluye peleas amateur, exhibiciones y dos definiciones por cinturón, lo que concentra la expectativa deportiva de la jornada en un solo escenario.

La velada se inscribe en la agenda del boxeo sanjuanino y ofrecerá actividad competitiva desde la apertura de la noche. El desarrollo de los combates y la definición de los títulos «Honor y Gloria» quedarán concentrados en una sola fecha, con inicio programado para las 21 de este viernes 20 de noviembre.