El boxeo tendrá una nueva cita en San Juan este viernes 20 de noviembre, cuando el Club de Boxeo Aconcagua organice una velada con 15 peleas amateur, 10 exhibiciones y dos combates por los títulos «Honor y Gloria».
Uno de los cruces principales será entre Juan Cruz Sánchez y Lisandro “El Perro” Quiroga, quienes pelearán por uno de los cinturones previstos para la noche. El otro combate titular tendrá como protagonistas a Keila Vargas y Tatiana “La Dinamita” Carrizo, en un programa que combina competencia y exhibiciones.
Organización y fiscalización La actividad comenzará a las 21 en las instalaciones del Club de Boxeo Aconcagua, ubicadas en avenida Benavídez 5070 Oeste, en Rivadavia, frente al barrio Los Pinos. La organización estará a cargo del Club Aconcagua y la fiscalización corresponderá a RM Boxing.
Las entradas tendrán un valor de $8.000, en una propuesta que reunirá a boxeadores locales y aficionados al deporte de los puños. La programación prevista incluye peleas amateur, exhibiciones y dos definiciones por cinturón, lo que concentra la expectativa deportiva de la jornada en un solo escenario.
La velada se inscribe en la agenda del boxeo sanjuanino y ofrecerá actividad competitiva desde la apertura de la noche. El desarrollo de los combates y la definición de los títulos «Honor y Gloria» quedarán concentrados en una sola fecha, con inicio programado para las 21 de este viernes 20 de noviembre.