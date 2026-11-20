El jugador sanjuanino de 16 años superó pruebas y quedó en Talleres de Córdoba. Su pase abre una nueva etapa deportiva y escolar en otra provincia.

El futbolista Romeo Benjamín Rivero, de 16 años y oriundo de Tudcum, en Iglesia, quedó seleccionado para incorporarse a las divisiones inferiores de Talleres de Córdoba. El avance se produjo después de distintas pruebas y de una trayectoria iniciada en Sportivo Los Andes, su club de origen.

Su recorrido comenzó en las canchas de Sportivo Los Andes, donde dio sus primeros pasos y consolidó su formación inicial. En 2024, ya había participado de una prueba de River Plate en el Estadio del Bicentenario, en San Juan, instancia en la que fue seleccionado, aunque luego no se concretó el llamado para continuar ese proceso. Ese antecedente marcó una etapa de expectativa que no derivó en incorporación efectiva.

Nuevas evaluaciones

El nuevo intento se abrió durante la Copa País 2026, cuando fue convocado para integrar el seleccionado de su zona. Según el material original, sus actuaciones llamaron la atención del captador de talentos Daniel Frías, junto al entrenador Carlos Vera, quienes seguían a distintos futbolistas. A partir de esa observación surgió la invitación para viajar a Córdoba y presentarse ante diferentes instituciones.

Entre el 6 y el 9 de octubre, Rivero pasó por pruebas en Camioneros, Talleres y Racing de Córdoba. En esa primera etapa superó la evaluación de Camioneros, pero todavía no había logrado ingresar a Talleres. Luego, entre el 8 y el 12 de noviembre, regresó a la capital cordobesa para una nueva serie de evaluaciones y eligió continuar el proceso en Talleres.

Durante esas jornadas realizó entrenamientos, trabajos con pelota y un partido de observación para el cuerpo evaluador. La definición llegó el 12 de noviembre por la noche, cuando fue confirmado para sumarse a las inferiores del club albiazul. La noticia fue recibida con alegría por su familia, según el relato incluido en la información de origen, después de un camino que incluyó una oportunidad previa no concretada.

Próxima etapa

El ingreso a la estructura formativa de Talleres implicará también una mudanza deportiva y educativa. Rivero cursa actualmente en la Escuela Secundaria Ricardo Güiraldes y tiene previsto continuar sus estudios en Córdoba, en paralelo con la exigencia competitiva del club. La próxima instancia será su incorporación a la estructura juvenil y la preparación para una nueva temporada.