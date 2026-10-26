El 1-1 ante Nueva Chicago lo dejó sin margen de error. Necesita vencer a Gimnasia de Jujuy y aguardar tropiezos de Deportivo Maipú y Colegiales.

San Martín llegará a la última fecha de la Primera Nacional con una combinación de resultados indispensable para sostener sus chances de entrar al Reducido por el segundo ascenso. El empate 1-1 frente a Nueva Chicago, en Mataderos, dejó al equipo sanjuanino sin dependencia propia y con una obligación concreta: ganar y esperar.

La situación es matemática y acotada. Con una jornada por disputarse, Deportivo Maipú y Colegiales suman 51 puntos, mientras que San Martín quedó en 48. Si consigue una victoria, el conjunto sanjuanino alcanzará las 51 unidades, pero aun así necesitará que ambos rivales directos pierdan sus partidos para mantener posibilidades de clasificación.

Los rivales directos El equipo mendocino enfrentará a Tristán Suárez y Colegiales jugará ante San Martín de Tucumán. Si alguno de los dos suma puntos, el elenco sanjuanino quedará fuera de alcance en la tabla. Por eso, la definición no depende solo de su resultado ante Gimnasia de Jujuy, sino también de lo que ocurra en esos dos cruces.

La diferencia de gol Aun con triunfo propio y derrotas ajenas, la diferencia de gol puede definir el orden final. Hoy, Deportivo Maipú tiene +9, Colegiales +4 y San Martín +2. Si los tres terminan igualados en 51 puntos, entrarán en juego los criterios de desempate del torneo, con la diferencia de gol y los goles a favor como variables centrales.

En ese escenario, el margen más favorable para el conjunto sanjuanino sería una caída ajustada de Colegiales y una victoria por un gol frente a Gimnasia de Jujuy. Aun así, la brecha con Deportivo Maipú sigue siendo amplia por la diferencia de gol actual, lo que vuelve decisivo cada tanto en la última jornada.

Última oportunidad San Martín recibirá a Gimnasia de Jujuy en el cierre de la fase regular, con la obligación de sumar de a tres y seguir de cerca los otros resultados de la zona. La ilusión sigue abierta desde lo numérico, pero el margen es mínimo y el equipo deberá mejorar su rendimiento respecto del partido en Mataderos para sostener cualquier chance de clasificación. La resolución de la zona quedará atada a esa fecha final y a los desempates que puedan activarse si se produce un triple empate en puntos.