El 0 a 0 entre San Martín de Tucumán y Colegiales dejó sin chances al Verdinegro, que había goleado a Gimnasia de Jujuy. Terminó con 51 puntos y afuera de la pelea por el segundo ascenso.

El empate sin goles entre San Martín de Tucumán y Colegiales dejó sin chances al Atlético San Martín de San Juan de seguir en competencia en 2026. El resultado le permitió al equipo de Munro asegurarse un lugar entre los ocho clasificados de la Zona B y relegó al Verdinegro al noveno puesto, con 51 puntos.

La eliminación se definió después de un fin de semana que había reactivado las expectativas en Concepción. El sábado, el conjunto sanjuanino había vencido por 5 a 1 a Gimnasia de Jujuy y necesitaba que el equipo tucumano superara a Colegiales para quedarse con el último cupo disponible al Reducido. Sin embargo, el partido terminó igualado y sin goles, por lo que la combinación necesaria no se produjo.

Sin margen para el Reducido De este modo, el equipo sanjuanino quedó al margen de la pelea por el segundo ascenso. El cierre marca una salida prematura del campeonato, ya que el club no logró sostener la chance que había construido con su victoria del día anterior. El desenlace también dejó a Colegiales con el punto que necesitaba para avanzar a la siguiente fase.

La actuación de San Martín de Tucumán no alteró el panorama final. Ya sin posibilidades de avanzar, el conjunto local no consiguió romper el cero ante un rival que llegó con un objetivo preciso: sumar una unidad para meterse entre los clasificados. El empate fue suficiente para el Tricolor de Munro, que completó la nómina de ocho equipos de la zona.

Lo que viene en el club Con el frente deportivo cerrado, la atención en San Juan pasará ahora a la definición institucional. El club todavía debe resolver quién sucederá a Jorge Miadosqui en la conducción, después de que la asamblea general fracasara y quedara en cuarto intermedio hasta el próximo 27. En paralelo, la Primera Nacional continuará con la definición de los ascensos, con Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez en la final por el primer boleto a la máxima categoría.

En la Zona B, Tristán Suárez terminó primero, seguido por Atlanta, Temperley, Gimnasia de Jujuy, Midland, Deportivo Maipú, Colegiales y Gimnasia y Tiro, que completaron los ocho clasificados. San Martín de San Juan quedó inmediatamente detrás, en el noveno lugar, y con ese resultado cerró su participación en la temporada 2026.