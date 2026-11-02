El gobernador acompañó la entrega de premios del IRONMAN 51.50 y Full. La competencia dejó movimiento turístico y ocupación hotelera durante el fin de semana.

San Juan fue sede de las pruebas IRONMAN 51.50 e IRONMAN Full, que reunieron a atletas de distintos puntos del país y del mundo. En ese marco, el gobernador Marcelo Orrego participó de la ceremonia de premiación de los ganadores, acompañado por autoridades del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, encabezadas por el ministro Guido Romero.

La competencia tuvo además un efecto económico inmediato sobre la actividad turística provincial, según el texto oficial, por la llegada de deportistas, equipos técnicos, acompañantes y visitantes. Ese flujo se reflejó en el sector y contribuyó a alcanzar buenos niveles de ocupación hotelera durante el fin de semana. Para la provincia, el evento representó una nueva exposición en el calendario deportivo internacional.

Calendario y sede Las pruebas se desarrollaron en el Dique Punta Negra, donde se realizaron los tramos de natación, ciclismo y pedestrismo. El IRONMAN 51.50 se disputó el viernes 30 de octubre y la competencia Full tuvo lugar este domingo 1 de noviembre. La organización estuvo a cargo de World Triathlon Company.

Proyección internacional Con esta edición, San Juan se convirtió en la única ciudad del mundo en recibir las tres distancias del circuito IRONMAN durante 2026, de acuerdo con la información difundida. Ese dato refuerza el posicionamiento de la provincia como sede de acontecimientos deportivos de escala internacional y abre una ventana para sostener la llegada de visitantes vinculados al deporte.

Acompañamiento público y privado El evento contó con el patrocinio de empresas privadas, entre ellas Veladero y Baggio, como main sponsors, y con el acompañamiento del Gobierno de San Juan a través de un trabajo interministerial. La combinación de financiamiento privado y soporte estatal fue parte de la estructura organizativa de la competencia. El próximo dato a seguir es la continuidad de este tipo de sedes y su impacto sobre la ocupación y la actividad turística en futuras ediciones.