El Verdinegro ganaba 1-0, pero recibió dos goles en pocos minutos y cayó en la fecha 32. La derrota lo dejó cerca de salir de la zona de clasificación.

San Martín perdió 2-1 ante Almagro por la fecha 32 de la Primera Nacional y quedó al borde de salir de la zona de clasificación. El equipo sanjuanino había logrado ponerse en ventaja en el complemento, pero sufrió dos goles en pocos minutos y no pudo sostener el resultado.

En el primer tiempo, el conjunto verdinegro manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Incluso tuvo la posibilidad de abrir el marcador desde el punto del penal, pero Nazareno Fúnez no pudo convertir. Ese tramo inicial dejó a San Martín con la sensación de haber hecho lo suficiente para irse arriba al descanso, aunque sin poder traducirlo en ventaja.

Ventaja breve

En el arranque del segundo tiempo, Franco Coronel marcó el 1-0 a los dos minutos y pareció que el partido quedaba encaminado para el equipo dirigido por Schiaparelli. Sin embargo, la diferencia duró apenas tres minutos. Una pérdida y un error defensivo de Emanuel Aguilera le permitieron a Almagro empatar por intermedio de Facundo De la Vega.

Reacción de Almagro

San Martín todavía no había logrado acomodarse al empate cuando llegó el segundo golpe. Primero hubo una falta de Jaurena que derivó en un tiro libre y, luego, una desatención que dejó a Santiago Chamorro sin marca para cabecear y establecer el 2-1. En pocos minutos, el equipo sanjuanino pasó de estar en ventaja a quedar abajo por errores propios en la última línea.

La derrota tuvo incidencia directa en la pelea por el Reducido, el sistema de clasificación que ordena a los equipos que siguen en carrera por el ascenso. San Martín no fue superado durante largos pasajes del encuentro, pero no pudo sostener el resultado cuando el partido exigió precisión defensiva. Esa diferencia entre el desarrollo y el desenlace explica por qué el equipo dejó escapar un punto que podía consolidar su posición en la tabla.

Con este resultado, el Verdinegro quedó comprometido en la recta final de la fase regular. La fecha 32 lo encontró con la posibilidad de dar un paso importante hacia su objetivo, pero la caída ante Almagro lo dejó en una situación más ajustada. El próximo tramo del torneo será decisivo para saber si logra mantenerse en zona de clasificación o si termina cediendo ese lugar en la tabla.