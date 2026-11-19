El cordobés fue designado para la final entre Sportivo Desamparados y Pacífico de General Alvear. Ya dirigió a los mismos equipos en 2025 y su trayectoria registra cuestionamientos en distintas provincias, desde el Federal A hasta otras definiciones regionales. ¿Por qué el Consejo Federal vuelve a confiarle un partido de semejante trascendencia?

Fernando Rekers quedó en el centro de la polémica y sui designación como juez de la final de Cuyo ya genera controversia

La final de la Región Cuyo del Torneo Regional Amateur todavía no comenzó, pero hay un nombre que ya genera preocupación en el entorno de Sportivo Desamparados: Fernando Jesús Rekers.

El árbitro cordobés fue designado por el Consejo Federal para dirigir el enfrentamiento ante Pacífico de General Alvear, una serie que definirá mucho más que un resultado deportivo. El Puyutano se juega la posibilidad de seguir avanzando en el camino hacia el ascenso al Federal A y cada decisión arbitral tendrá una importancia enorme.

Sin embargo, la designación no pasó inadvertida. Rekers no es un desconocido para los protagonistas y tampoco llega sin antecedentes. Ya dirigió una final entre Desamparados y Pacífico en enero de 2025, y su trayectoria acumula episodios que generaron fuertes cuestionamientos de distintos equipos y protagonistas del fútbol argentino.

No se trata de afirmar que exista una irregularidad ni de anticipar una actuación parcial. Se trata de revisar los antecedentes y preguntarse si el Consejo Federal está tomando todos los recaudos necesarios al momento de elegir a los árbitros para instancias decisivas.

▶ WhatsApp Video 2026-11-18 at 6.21.06 PM.mp4 · 0:46





EL ANTECEDENTE QUE DESAMPARADOS NO OLVIDA

El 26 de enero de 2025, Rekers estuvo al frente de la primera final de la Región Cuyo entre Pacífico y Desamparados, disputada en General Alvear.

Aquella noche, el conjunto mendocino ganó 2 a 0, pero el resultado quedó acompañado por fuertes cuestionamientos al arbitraje. Uno de los episodios más discutidos fue la expulsión de Tomás Romero, sobre el cierre del primer tiempo, luego de una supuesta seña al árbitro.

▶ WhatsApp Video 2026-11-18 at 6.21.07 PM.mp4 · 0:18





También hubo reclamos por decisiones vinculadas a posiciones adelantadas y otras intervenciones del equipo arbitral.

La historia terminó con una remontada del Puyutano en el partido de vuelta: ganó 2 a 0 y consiguió la clasificación por penales. Sin embargo, el recuerdo de aquella primera final vuelve a instalarse ahora que Rekers fue elegido nuevamente para dirigir un enfrentamiento entre los mismos equipos.

▶ WhatsApp Video 2026-11-18 at 6.21.08 PM.mp4 · 0:42





CIPOLLETTI Y UNA FRASE QUE GENERÓ REPERCUSIÓN

En junio de 2023, durante el encuentro entre Sol de Mayo y Cipolletti, disputado en Viedma por el Federal A, su actuación generó una fuerte reacción del conjunto rionegrino.

Según publicó LMCipolletti, Rekers sancionó dos penales en contra de Cipolletti, expulsó a Alex Díaz y hubo cuestionamientos por posiciones adelantadas señaladas por sus asistentes.

Después de la derrota por 4 a 2, el entrenador Christian Bonjour expresó públicamente su malestar y lanzó una frase contundente: «Hay cosas que están digitadas».

Fue una acusación del entrenador, no una irregularidad comprobada, pero el episodio dejó registro de otro arbitraje que terminó bajo cuestionamiento.

LINIERS: DOS PENALES, UNA EXPULSIÓN Y UN FUERTE RECLAMO

En noviembre de 2023, el árbitro volvió a quedar en el centro de las críticas durante el encuentro entre Liniers de Bahía Blanca y Gimnasia de Concepción del Uruguay, por el Federal A.

En aquella oportunidad, Rekers sancionó dos penales a favor del conjunto entrerriano y expulsó a un futbolista de Liniers.

El histórico delantero Julio Acosta cuestionó duramente las decisiones arbitrales. En declaraciones difundidas por La Brújula 24, consideró que uno de los penales no había existido y el otro era dudoso. También criticó la expulsión.

Otro episodio que se sumó a los antecedentes de un árbitro que comenzó a acumular cuestionamientos en distintas plazas del país.

ALIANZA-GUTIÉRREZ: OTRA FINAL DE CUYO QUE TERMINÓ EN ESCÁNDALO

En enero de 2024, Rekers dirigió el encuentro entre Juventud Alianza y Gutiérrez Sport Club, por la final de la Región Cuyo.

El equipo mendocino ganaba 1 a 0 cuando el partido fue suspendido durante el entretiempo, luego de que los visitante denunciaran que hubo incidentes en el vestuario de Gutierrez . Sin haber observado nada su informe fue muy lapidario con el Lechuzo y el Tribunal obro en relación en eso..

Posteriormente, el Tribunal de Disciplina del Consejo Federal resolvió dar por perdida la serie a Alianza y clasificar a Gutiérrez.

La responsabilidad por la eliminación fue establecida por el Tribunal a partir de los incidentes y no corresponde atribuirla a Rekers. Sin embargo, se trata de otra definición regional en la que su nombre quedó asociado a una jornada conflictiva.





GUTIÉRREZ TAMBIÉN LO CUESTIONÓ EN LA REVÁLIDA

En octubre de 2024, el árbitro volvió a aparecer en una controversia durante el enfrentamiento entre Gutiérrez de Mendoza e Independiente de Chivilcoy, por los playoffs de la Reválida del Federal A.

El partido terminó 0 a 0 y Gutiérrez quedó eliminado. La crónica de Diario Mendoza cuestionó un gol anulado, una expulsión y dos penales que, según la reconstrucción del medio, no fueron sancionados.

Otra vez, las decisiones del juez ocuparon buena parte de la discusión posterior al encuentro.

OLIMPO-SARMIENTO Y UN NUEVO FOCO DE CRÍTICAS

En enero de 2025, antes de aquella final entre Desamparados y Pacífico, Rekers ya había recibido cuestionamientos por su actuación en el encuentro entre Olimpo de Bahía Blanca y Sarmiento de La Banda.

Los medios bahienses pusieron el foco en decisiones que consideraron perjudiciales para el conjunto aurinegro y favorables al equipo santiagueño.





El antecedente tuvo repercusión en la prensa deportiva y también fue mencionado por medios sanjuaninos cuando se conoció su designación para la final cuyana.

SAN MARTÍN DE FORMOSA Y UN GOL QUE DESATÓ LA POLÉMICA

En septiembre de 2025, durante el cruce entre San Martín de Formosa y Ciudad de Bolívar por los cuartos de final del Federal A, Rekers quedó nuevamente bajo cuestionamiento.

El árbitro anuló un gol del conjunto formoseño que generó una fuerte controversia y expulsó a un futbolista de cada equipo.

El medio Solo Ascenso publicó incluso una nota específica sobre la jugada, con el título «El insólito gol anulado que desató la polémica en Formosa».

El episodio volvió a instalar discusiones sobre sus decisiones en un encuentro de eliminación directa.

FADEP-ESTUDIANTES: OTRA FINAL DE CUYO CON UNA EXPULSIÓN DISCUTIDA

En febrero de 2026, Rekers dirigió la definición regional entre FADEP y Estudiantes de San Luis.

Durante la revancha, expulsó a Matías Ruiz Sosa, futbolista del conjunto puntano, sobre el cierre del primer tiempo. La decisión fue protestada por Estudiantes y quedó entre los episodios discutidos de una serie que terminó con triunfo mendocino por 3 a 0.

Otra final de Cuyo y otra decisión arbitral que generó controversia.





OLIMPO-GIMNASIA DE CHIVILCOY: EL PENAL DEL FINAL

En septiembre de 2026, el nombre de Rekers volvió a aparecer en las crónicas deportivas de Bahía Blanca.

Durante el encuentro entre Olimpo y Gimnasia de Chivilcoy, que terminó con derrota aurinegra por 2 a 1, el árbitro sancionó un penal en tiempo de descuento para el conjunto visitante.

La decisión provocó protestas y un clima de tensión que incluso continuó después del partido, cuando un simpatizante de Olimpo lo increpó desde un automóvil. La situación fue filmada y difundida en redes sociales.





EL CONTEXTO INSTITUCIONAL TAMBIÉN MERECE ATENCIÓN

Hay otro dato que no debería quedar afuera de la discusión.

Pacífico de General Alvear pertenece a la Liga Alvearense de Fútbol, entidad que desde 2024 es presidida por el árbitro internacional Andrés Merlos, quien también se desempeña en el fútbol de Primera División.

Merlos participa de la estructura dirigencial del fútbol del interior y estuvo presente en encuentros institucionales del Consejo Federal, donde también tienen protagonismo Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

No existen elementos públicos que permitan afirmar que Merlos haya intervenido en la designación de Rekers o que exista algún tipo de beneficio para Pacífico. Tampoco hay pruebas de una relación entre esos vínculos institucionales y las decisiones arbitrales.

Pero en un fútbol donde las relaciones dirigenciales y las decisiones de los organismos tienen cada vez más peso, resulta legítimo preguntarse cuáles son los criterios utilizados para designar a los árbitros en partidos de semejante trascendencia y qué mecanismos existen para garantizar la transparencia.





UNA FINAL QUE NECESITA GARANTÍAS

Desamparados se ganó el derecho a disputar esta instancia dentro de la cancha. Ahora deberá afrontar una final en la que cada decisión arbitral puede adquirir una dimensión enorme.

Rekers ya conoce a los dos equipos, ya dirigió una final entre ellos y cuenta con antecedentes de cuestionamientos en distintos escenarios del fútbol argentino.

Ocho episodios, en diferentes temporadas y competencias, conforman un historial que merece ser revisado antes de una nueva designación de esta magnitud.

No se trata de anticipar un resultado ni de afirmar que habrá una actuación parcial. Se trata de poner sobre la mesa antecedentes concretos y reclamar que una definición de esta importancia tenga todas las garantías.

La pregunta queda planteada: ¿por qué el Consejo Federal vuelve a confiarle una final de Cuyo a un árbitro cuyo nombre aparece reiteradamente asociado a controversias?

En Puyuta esperan que el lunes el protagonismo sea exclusivamente de los futbolistas. Porque una final se debe ganar o perder dentro de la cancha, sin que el arbitraje termine siendo el centro de la historia.