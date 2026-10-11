El Verdinegro empata ante el Cruzado por la fecha 33. Con ese resultado queda a un punto de los ocho que avanzan a cuartos.

San Martín juega en Mendoza con la obligación de ganar para volver a meterse entre los primeros ocho equipos que clasifican a los Cuartos de Final de la Primera Nacional. El partido corresponde a la fecha 33 y, hasta el momento, el equipo sanjuanino no logra sostener la ventaja necesaria para entrar en zona de clasificación.

El conjunto mendocino se había puesto en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Juan Giacone. Sin embargo, a los 2 minutos del complemento, Franco Coronel estableció el empate para San Martín. El resultado parcial mantiene abierto el desarrollo del encuentro y deja al equipo sanjuanino con margen reducido en la tabla.

Situación en la tabla

Con este marcador, el Verdinegro se mantiene a 1 punto de ingresar a la zona de clasificación. Esa distancia cobra relevancia en una etapa del torneo en la que cada fecha puede modificar el orden de los equipos que pelean por los puestos de acceso a la instancia siguiente.

Lo que viene

La definición del partido en Mendoza puede incidir de manera directa en las aspiraciones de San Martín de meterse entre los ocho mejores. El cierre de la fecha 33 y el resultado final serán determinantes para saber si el equipo sanjuanino logra descontar la diferencia o continúa fuera del lote de clasificación.