La Selección juega este miércoles a las 21 en el Kempes. Será el primer partido tras la final del Mundial 2026 y sin Lionel Messi.

La Selección argentina volverá a jugar este miércoles 30 de septiembre cuando enfrente a Bolivia en el primer amistoso de la nueva fecha FIFA. El encuentro se disputará desde las 21 en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, y marcará el regreso del equipo de Lionel Scaloni después de la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026. El partido se jugará en un contexto de recambio parcial de nombres y de continuidad de la preparación internacional del seleccionado.

El compromiso tendrá además una novedad relevante: será el primero de la Albiceleste sin Lionel Messi, quien anunció su retiro de la selección y no integra la convocatoria para este encuentro. Según la información disponible, el rosarino sí está previsto para el último amistoso de esta serie, frente a Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, en lo que será su despedida del seleccionado. Ese dato ordena la agenda de la ventana internacional y explica la atención concentrada sobre los dos partidos de cierre.

Posibles cambios

Para este primer encuentro, Scaloni analiza un equipo con varias modificaciones respecto del que disputó la final del Mundial. Entre las novedades aparece la posibilidad de que Julián Álvarez y Lautaro Martínez compartan la delantera, mientras que Nicolás Paz y Franco Mastantuono figuran entre las alternativas para ocupar posiciones ofensivas. La definición de la formación quedará sujeta a la decisión del cuerpo técnico antes del inicio del partido.

La probable alineación de Argentina es: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Valentín Barco o Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Ese esquema, si se confirma, mantendría una base de jugadores con recorrido internacional y sumaría variantes en ataque para esta serie de amistosos.

Agenda de la gira

El encuentro ante Bolivia será el primero de una serie de tres amistosos para la Selección durante esta ventana internacional. Luego enfrentará a Burkina Faso el sábado 3 de octubre, también a las 21, en el Monumental, y cerrará la agenda el martes 6 ante Benín, desde las 20, en el mismo estadio. Para este partido ante Bolivia, el árbitro será Jhon Ospina, de Colombia, y la transmisión estará a cargo de TyC Sports.