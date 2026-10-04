Pese a la escalada de posiciones no le alcanzó para ganar puntos

El piloto argentino Franco Colapinto, de Alpine, terminó decimotercero en el Gran Premio de Bahréin de Fórmula 1 y quedó fuera de la zona de puntos. La victoria fue para el neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, mientras que el podio se completó con el italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, y el británico Lewis Hamilton, de Ferrari.

Desarrollo de la carrera La prueba se disputó en el Circuito Internacional de Sepang, en Malasia, y mantuvo el nombre de Bahréin por cuestiones comerciales, según el texto original. Colapinto largó desde la vigésima primera posición y quedó condicionado desde el inicio por la estrategia de Alpine, que lo envió a pista con neumáticos blandos. Esa elección le hizo perder tiempo en las primeras vueltas y también afectó a su compañero de equipo, el francés Pierre Gasly, que cayó de la novena a la vigésima colocación en pocos giros.

Recuperación parcial Con el correr de las vueltas, el argentino mejoró su ritmo, en línea con el trabajo que había dedicado en las prácticas libres al ritmo de carrera. Sin embargo, el perjuicio inicial dejó a la escudería sin margen para una remontada completa. La única ventana para avanzar apareció en el tramo final, cuando ingresó el safety car, es decir, el auto de seguridad que neutraliza la competencia por un incidente en pista. Colapinto marchaba decimoquinto y, tras la reanudación, ganó dos posiciones: una por el abandono del británico George Russell y otra por superar a Oliver Bearman.

Consecuencia en el campeonato El argentino cruzó la bandera a cuadros en el decimotercer lugar y no logró sumar puntos. En la pelea de adelante, Verstappen consiguió su primera victoria de la temporada y Antonelli finalizó segundo, con un saldo que lo dejó en 320 puntos y a 84 unidades de Russell, de acuerdo con los datos consignados en la nota original. También se destacó el español Fernando Alonso, de Aston Martin, que terminó octavo y sumó cuatro puntos.

Próxima fecha El calendario de Fórmula 1 continuará el fin de semana próximo con el Gran Premio de Singapur, instancia en la que se medirá el efecto de este resultado sobre la posición de Colapinto y el desempeño general de Alpine.