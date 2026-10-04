En un trabajo conjunto entre Telesol y la productora 2M, el periodista enviado a Asunción anticipó el estreno de la Selección Sub-19 y de Las Águilas en la cita ecuménica

El equipo sanjuanino: Enzo Muñoz y Sebastian Caruzo

ASUNCIÓN (Enviado especial).— Paraguay ya palpita el inicio del Mundial de Hockey sobre Patines, y las delegaciones argentinas ultiman detalles para sus respectivos debuts. Desde el Estadio de la Secretaría Nacional de Deportes en Asunción, el periodista Sebastián Caruzzo brindó un informe exclusivo detallando la agenda y la logística del certamen.

El debut del Sub-19 y la fase de grupos

La categoría Sub-19 es la encargada de abrir la competencia ecuménica en el estadio principal de la Secretaría Nacional de Deportes. El seleccionado argentino inicia su camino enfrentando a Suiza en la jornada inaugural a las 13.30. El grupo de la Albiceleste se completa con cruces de alta exigencia: mañana disputará su segundo encuentro frente a España, mientras que en la tercera fecha se medirá ante Italia.

Las Águilas salen a la pista

Por su parte, el Mundial Femenino tiene su sede en otro recinto acondicionado para la categoría. El seleccionado argentino femenino, Las Águilas, hará su presentación hoy a las 20:00 horas, enfrentando también al combinado de Suiza.

Cronograma del certamen y la llegada de los Mayores

El torneo contempla un calendario ágil e intenso. Las instancias decisivas tanto para el Sub-19 como para el certamen Femenino se definirán hacia el fin de semana: las semifinales se jugarán el viernes, mientras que las finales tendrán lugar el sábado. Posteriormente, el día lunes, dará inicio el Mundial Senior Masculino con la participación de los varones mayores.

Cobertura exclusiva por Telesol

Para llevar cada alternativa de los partidos, Telesol concretó una alianza de trabajo mancomunado con la productora 2M, liderada por Enzo Muñoz. Sebastián Caruzzo estará realizando intervenciones e informes en vivo a lo largo de toda la programación del canal, además de acompañar las transmisiones de los partidos desde Asunción.