San Martín de San Juan goleó 5-1 a Gimnasia de Jujuy este sábado 31 de octubre, en el estadio Hilario Sánchez, y mantuvo abierta la posibilidad de ingresar al Reducido de la Primera Nacional. Tras el partido, el entrenador Alejandro Schiapparelli sostuvo en conferencia de prensa que el equipo cumplió con el objetivo de ganar y marcó que ahora deberá esperar el resultado de Colegiales para conocer su continuidad en la competencia. La definición tiene impacto directo en la campaña del conjunto sanjuanino, que quedó pendiente de un desenlace ajeno para confirmar su lugar en la instancia decisiva.

La lectura del triunfo Schiapparelli afirmó que el encuentro era determinante para sostener la chance de clasificación. “Era una final para nosotros. Si queremos pretender tener una chance para ver si entramos al Reducido, había que ganarlo sí o sí al partido”, expresó durante la conferencia posterior al encuentro. También señaló que la planificación del equipo pasaba por sumar los tres puntos y convertir la mayor cantidad posible de goles. “Nuestro laburo de hoy era tener que ganarlo al partido, hacer la mayor cantidad de goles posibles. Creo que podríamos haber hecho algunos goles más inclusive”, indicó. El técnico agregó que valoró la respuesta anímica del plantel en un compromiso que describió como exigente desde lo mental.

Los puntos que faltan El entrenador fue consultado por las unidades perdidas a lo largo del torneo y reconoció que San Martín podría haber llegado con una situación más holgada. “Considero que deberíamos tener muchos más puntos de los que tenemos hoy en día, que ya tendríamos que haber estado clasificados. Pero si no lo hemos hecho es porque también nosotros hemos cometido errores”, señaló. En ese repaso mencionó el empate frente a Atlético de Rafaela, cuando el equipo recibió un gol en los últimos minutos. “Como por ejemplo el partido con Rafaela, que nos empatan al último minuto. Con ese detalle nomás de ese partido, hoy ya estaríamos clasificados prácticamente”, dijo. Aun así, planteó que el plantel intentó corregir fallas durante toda la temporada.

Balance parcial Schiapparelli aclaró que todavía no hace una evaluación cerrada del campeonato porque San Martín sigue con posibilidades matemáticas de avanzar. “Creo que si bien es cierto que hay muchas cosas para mejorar, también se hicieron muchas cosas positivas. El equipo mejoró en un montón de aspectos. Muchas veces los resultados no nos acompañaron”, explicó. Además, destacó que el equipo figura entre los que menos partidos perdió en la temporada, aunque admitió que la cantidad de empates terminó afectando su posición en la tabla. “Somos de los equipos que menos ha perdido. Es cierto que nos ha faltado ganar un poco más, porque hemos empatado mucho”, sostuvo.

Lo que viene El técnico cerró su análisis con un reconocimiento al plantel por la diferencia conseguida ante Gimnasia de Jujuy. “Hoy tenían que ganar, ganaron y lo hicieron de buena manera”, afirmó. La situación de San Martín quedó ahora atada al resultado de Colegiales, que definirá si el conjunto sanjuanino accede o no al Reducido. Hasta que ese partido se resuelva, el equipo permanecerá a la espera de una confirmación que puede modificar el cierre de su temporada.