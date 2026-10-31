El Tomba venció 2-1 a Almirante Brown y se quedó con la Zona A. Esperará por Tristán Suárez en la definición por el primer ascenso a Primera.

Por la fecha 36 de la Primera Nacional, Godoy Cruz venció por 2-1 a Almirante Brown y aseguró su lugar en la final por el primer ascenso a Primera. El equipo mendocino debía ganar y esperar un empate de Ferro ante Acassuso, resultado que se produjo con el 0-0 en el estadio de Estudiantes de Caseros. Con esa combinación, el conjunto de Mendoza jugará la definición frente a Tristán Suárez, que se quedó con la otra zona al empatar 0-0 con Deportivo Maipú.

Desarrollo del partido Martín Pino abrió el marcador a los 19 minutos y Godoy Cruz tuvo luego la posibilidad de ampliar la diferencia con un penal. Sin embargo, el arquero Bruno Galván le atajó el remate a Diego Viera. Almirante Brown logró el empate cuando ya se jugaba el descuento y dejó al local sin la clasificación en ese momento, pero el propio Viera tuvo revancha y convirtió el gol del triunfo agónico.

Definición de la zona Godoy Cruz y Ferro terminaron la Zona A con 66 puntos tras 36 partidos, pero el equipo mendocino cerró con una diferencia de gol de +20, muy superior al +7 del conjunto de Caballito. Ese criterio de desempate le permitió quedarse con el primer puesto y sostener la posibilidad de ascender sin pasar por el reducido. La final ante Tristán Suárez será, por lo tanto, el paso inmediato para definir el primer ascenso a la máxima categoría.

Lo que viene La resolución de la final marcará si Godoy Cruz vuelve a Primera por la vía directa o si deberá seguir otro recorrido para buscar el ascenso. El resultado de Ferro en Caseros y la diferencia de gol quedaron como los factores decisivos de la jornada. La próxima instancia será el cruce ante Tristán Suárez, con el primer ascenso en juego.