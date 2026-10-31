El equipo de Leonardo Ponzio visitará a Boca este domingo en la Bombonera. El resultado puede incidir en la tabla anual y en la recta final de ambos clubes.

El River que dirige Leonardo Ponzio puede alterar la recta final de Boca si le gana el Superclásico en la Bombonera este domingo a las 15:00. El equipo de Rodolfo Arruabarrena pelea en varios frentes, pero una derrota lo complicaría en la tabla anual, que define clasificaciones a competencias internacionales.

La situación de River El conjunto de Núñez ya quedó sin margen de error para entrar a la próxima Copa Libertadores por la vía de la tabla anual. Suma 52 puntos y debe superar a Independiente Rivadavia e Instituto (53 cada uno), Gimnasia (54), Vélez (55) y Argentinos (57) en los dos partidos que le restan. En ese contexto, el Superclásico aparece como una instancia decisiva para sostener sus posibilidades.

El escenario de Boca Boca, en cambio, llega con frente abierto en varias competencias. Jugará la final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, disputará la semifinal de la Copa Argentina el 14 ante Banfield, está a dos puntos de Rosario Central en la pelea por el campeonato anual y ya aseguró su lugar en los playoffs del Clausura. Una caída ante River puede afectar ese tramo de definición, sobre todo en la tabla anual.

La formación de River Para el duelo, Ponzio tiene a Aníbal Moreno prácticamente descartado por una dolencia en la zona lumbar. En cambio, Lucas Martínez Quarta volverá al once inicial tras cumplir una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas. Hará dupla con Nicolás Otamendi en la zaga, mientras Lautaro Rivero quedará afuera pese a haber convertido el gol del triunfo ante Racing en la victoria por 1 a 0.

En ataque, Lucas Beltrán le ganó la pulseada a Sebastián Driussi y acompañará a Ángel Correa. En el mediocampo, Tomás Galván aparece por ahora por delante de Lautaro Pereyra. La probable formación de River será con Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Lucas Silva, Tobías Andrada, Tomás Galván, Thiago Almada; Ángel Correa y Lucas Beltrán.

El resultado del Superclásico puede incidir tanto en la pelea de River por la clasificación a la próxima Copa Libertadores como en la agenda de definiciones que Boca afrontará en las próximas semanas. El cruce se jugará este domingo en la Bombonera y será una referencia directa para el cierre del semestre de ambos equipos.