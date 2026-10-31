César Siares , Paulo Maza y Gabriel Robledo compitieron para el SPP en la categoría de postas. El equipo completó natación, ciclismo y running en una prueba de triatlón.

El Servicio Penitenciario Provincial obtuvo el quinto puesto en la categoría de postas del Ironman 51.50, una competencia de triatlón que combina natación en aguas abiertas, ciclismo y running. La actuación tuvo como representantes a César Siares, Paulo Maza y Gabriel Robledo, integrantes de la institución. El resultado ubicó al equipo sanjuanino entre los cinco primeros de su categoría en una prueba de alta exigencia física.

Distribución de disciplinas Cada uno de los participantes asumió un tramo de la competencia. El Ayudante de 5.ª Paulo Maza participó en natación en aguas abiertas, el Ayudante de 5.ª Gabriel Robledo en ciclismo y el Ayudante de 4.ª César Siares en running. La suma de esos desempeños permitió completar el desafío en la modalidad de postas.

Preparación y trabajo conjunto La participación fue presentada por el SPP como una experiencia atravesada por la preparación individual y el trabajo en equipo. Según el texto difundido por la institución, ese desempeño expresa valores vinculados con la constancia, la responsabilidad y el compromiso con un objetivo común. En ese marco, la competencia funcionó también como una instancia de representación institucional fuera del servicio cotidiano.

Reconocimiento institucional Desde el Servicio Penitenciario Provincial felicitaron a César, Paulo y Gabriel por su dedicación y espíritu deportivo. La institución señaló que su participación constituye un motivo de orgullo y un reconocimiento al esfuerzo de quienes asumen nuevos desafíos dentro y fuera del servicio. El dato relevante para seguir es que el equipo cerró su actuación con un quinto puesto en una prueba que demanda rendimiento en tres disciplinas distintas.