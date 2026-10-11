El Verdinegro igualó 1 a 1 con Deportivo Maipú por la fecha 33. Quedó con 46 puntos y mantiene chances de clasificar a la zona de playoffs.

San Martín empató 1 a 1 con Deportivo Maipú en Mendoza, por la fecha 33 de la Primera Nacional, y quedó a un punto de la zona de clasificación al Reducido por el segundo ascenso. El equipo sanjuanino llegaba obligado a sumar de a tres para volver entre los primeros ocho, pero terminó rescatando una igualdad que lo deja con vida en la recta final de la fase clasificatoria.

El conjunto mendocino se había puesto en ventaja a los 34 minutos del primer tiempo con un gol de Juan Giacone. Apenas iniciado el complemento, a los 2 minutos, Franco Coronel marcó el empate para el Verdinegro. El resultado mantiene a San Martín con 46 puntos, uno menos que Colegiales, que ocupa el noveno puesto y hoy está ingresando a esa zona.

Lectura del partido

Después del encuentro, el técnico Alejandro Schiaparelli señaló que el equipo tuvo un buen arranque y que luego fue cayendo por el desgaste. También sostuvo que el plantel se mostró sólido y concentrado, y remarcó que restan tres partidos para definir la clasificación. “Seguimos a un punto del último que está clasificando y dependemos de nosotros mismos”, aseguró.

Lo que viene

Con este empate, San Martín deberá resolver su posición en las tres fechas que le quedan de la fase regular. En la próxima jornada recibirá a Temperley en Concepción, luego visitará a Nueva Chicago y cerrará ante Gimnasia de Mendoza como local en Concepción. Deportivo Maipú, por su parte, llegó a 48 puntos y quedó por encima del equipo sanjuanino en la tabla.