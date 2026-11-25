El equipo sanjuanino jugará desde este jueves en Rosario. Enfrentará a River, a Ciudad y a Waiwen en el cierre de la primera ronda.

UPCN San Juan Vóley disputará desde este jueves el Tour 3 de la Superliga Argentina de Vóleibol, que se jugará hasta el domingo en el Estadio Multipropósito Rosario. La etapa cerrará la primera ronda de la fase regular y reunirá al puntero con tres de sus escoltas, lo que la convierte en una instancia de impacto directo sobre la tabla.

El partido de mayor interés será el de este viernes, a las 21, entre UPCN y Ciudad Vóley. Ambos llegan invictos: el equipo sanjuanino suma 17 puntos y seis victorias en seis presentaciones, mientras que el conjunto porteño acumula 15 unidades con el mismo registro de triunfos. El cruce, además de ser un clásico del vóley nacional, ordena la pelea por la cima al enfrentar al líder con su escolta inmediato.

Primer compromiso

Antes de ese encuentro, Los Cóndores abrirán su participación este jueves, a las 11, frente a River Plate. El equipo de Núñez ocupa el tercer puesto con 11 puntos, por lo que el debut de los sanjuaninos será ante otro rival directo en la parte alta de la clasificación. El cruce puede incidir en la diferencia de puntos entre los principales aspirantes a sostener posiciones de privilegio.

Cierre del tour

UPCN cerrará su agenda el domingo, también a las 11, ante Waiwen Vóley Club, de Chubut, que comparte la cuarta posición con River Plate, ambos con 11 unidades. De ese modo, el equipo dirigido por Fabián Armoa enfrentará en una misma etapa a los tres conjuntos mejor ubicados detrás de su liderazgo. La programación deja al plantel sanjuanino ante la posibilidad de consolidar su ventaja o de ver comprimida la pelea en la tabla.

Antecedentes y transmisión

El conjunto sanjuanino llega a Rosario con una campaña de seis victorias consecutivas, obtenidas ante Ferro, San Lorenzo, Sonder, Vélez, Boca y Monteros. En ese recorrido, ganó cinco partidos en sets corridos y debió recurrir al tie-break frente al conjunto tucumano durante el Tour 2. Los tres encuentros de UPCN podrán seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV.

La agenda del equipo sanjuanino se completa con los horarios ya definidos para sus tres presentaciones: jueves 26 de noviembre a las 11 ante River Plate, viernes 27 de noviembre a las 21 frente a Ciudad Vóley y domingo 29 de noviembre a las 11 contra Waiwen Vóley Club.