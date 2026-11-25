La provincia recibirá a cerca de 30 equipos de seis países entre el 26 y el 29 de noviembre de 2026. El Estadio Aldo Cantoni será la sede principal y Pocito actuará como alternativa.

San Juan será sede de la quinta edición del Mundial Máster 2026 de hockey sobre patines, que se disputará entre el jueves 26 y el domingo 29 de noviembre de 2026, de 10 a 22, con la participación de aproximadamente 30 equipos de Argentina, Brasil, Chile, Alemania, Colombia e India. La competencia volverá a ubicar a la provincia en el calendario internacional de la disciplina, con impacto deportivo y organizativo para el sector. La sede principal será el Estadio Aldo Cantoni.

Sedes y categorías El Estadio Marcelo García, de Pocito, funcionará como sede alternativa del certamen. La organización prevé cuatro categorías: Intermedia Libre, Máster +40 años, Máster Senior +50 años y Leyendas +60 años. La estructura del torneo reúne a jugadores de distintas generaciones y extiende la competencia a más de una cancha, lo que permite distribuir la programación de partidos durante cuatro jornadas.

Equipos inscriptos En Leyendas +60 competirán Alas Argentinas, León Prado, Old Ferro, Rhinos PAC, Veteranos Asintomáticos y Veteranos San Juan. En Máster Senior +50 participarán Glober, Granate Hispano, Huachipato, Olimpia, Petroleros y Rhinos PAC. En Máster +40 habrá dos zonas: en la A jugarán Bernardino Rivadavia, Glober Azul, Casa D'Italia y Alas Argentinas; en la B, Glober, Albiverde, Santa Lucía Máster y Caranchos Mendoza.

Programa deportivo La categoría Intermedia Libre también se dividirá en dos zonas. La A estará integrada por Granate Hispano, Glober, Everton, Valenciano y Olimpia; la B, por Syrah Inter, Escombro, Blindar, Sporting del Norte y Sarmiento de Albardón. La definición de zonas y participantes permite dimensionar el alcance del torneo y anticipar una agenda de partidos concentrada en dos escenarios de la provincia.

Organización y respaldo oficial La organización estará a cargo de la Federación de Patinaje Artístico y Afines de San Juan, con fiscalización de la Confederación Argentina de Patinaje y auspicio principal del Gobierno de San Juan. Según el material difundido, el acompañamiento se canaliza a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, que respalda la realización del encuentro internacional. La competencia se presenta como una instancia de promoción de la disciplina y de consolidación de San Juan como sede habitual de eventos vinculados al hockey sobre patines.