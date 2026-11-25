La asamblea será el 27 de noviembre a las 21.30 y elegirá autoridades a mano alzada. Daniel Salinas y Alejandro Maturano aparecen como los principales nombres.

El viernes 27 de noviembre, a las 21.30, San Martín realizará en Concepción la asamblea que definirá a su nueva conducción, tras 23 años de gestión directa e indirecta de Jorge Miadosqui. La elección se hará sin listas oficializadas y mediante votación a mano alzada, una modalidad que dejará en manos de los socios presentes la definición de las autoridades. Además de la presidencia, el orden del día incluye la conformación de la comisión revisora de cuentas, encargada del control institucional.

La instancia marca el cierre de un ciclo iniciado bajo la conducción de Miadosqui, quien ratificó su decisión de dar un paso al costado, aunque aclaró que no se desvinculará de la vida del club. En la última asamblea, un grupo de socios le pidió que continuara en el cargo, pero el dirigente sostuvo su decisión de no seguir al frente. La transición se produce en un esquema sin competencia formal entre agrupaciones, lo que concentra la definición en los nombres que se propongan en el recinto.

Los nombres en carrera En la previa, dos integrantes de la actual comisión directiva aparecen como los principales candidatos: Daniel Salinas y Alejandro Maturano. Ambos fueron respaldados públicamente por el presidente saliente durante la última asamblea, cuando destacó la tarea que vienen desarrollando. Ninguno formalizó todavía una candidatura, pero en el club son señalados como los dirigentes con mayores posibilidades de suceder a Miadosqui.

Salinas tiene una trayectoria extensa dentro de la estructura verdinegra. Fue jefe de prensa durante muchos años, luego estuvo a cargo de la tesorería y actualmente ocupa la vicepresidencia segunda, con experiencia directa en la administración del club. Maturano, en tanto, es socio desde 2004 e integra la dirigencia desde hace ocho años. Comenzó como último vocal suplente y hoy es vocal titular, con tareas vinculadas a la búsqueda de sponsors, el mantenimiento, la infraestructura y las instalaciones deportivas.

La asamblea definirá no solo quién conducirá la institución en la próxima etapa, sino también cómo quedará integrada la estructura de control interno. En ausencia de boletas y listas cerradas, la votación a mano alzada será el mecanismo que formalice la transición. El resultado quedará resuelto este mismo viernes, en una reunión que pondrá fin a más de dos décadas de liderazgo de Miadosqui y abrirá una nueva etapa institucional en San Martín.