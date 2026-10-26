El Verdinegro igualó 1 a 1 con Nueva Chicago por la fecha 35 de la Primera Nacional. Ahora depende de otros resultados y de su partido final para aspirar al Reducido.

San Martín empató 1 a 1 con Nueva Chicago en Mataderos por la fecha 35 de la Primera Nacional y dejó pasar una posibilidad concreta de acercarse al Reducido. El equipo de Alejandro Schiapparelli necesitaba sumar de a tres para sostener sus aspiraciones de entrar entre los ocho mejores de la Zona B. Con el punto obtenido, quedó condicionado a lo que ocurra en la última fecha y a otros resultados.

El conjunto sanjuanino mostró pasajes de mejor funcionamiento en el segundo tiempo y consiguió abrir el marcador a los 2 minutos del complemento por intermedio de Nazareno Funez. Sin embargo, la ventaja duró poco. A los 18 minutos, Simón Pérez anticipó un centro en el área chica y estableció la igualdad definitiva. El desarrollo dejó la impresión de que el visitante pudo haber obtenido algo más, aunque no logró sostener la diferencia.

Una definición ajustada

Después del empate, San Martín intentó volver a ponerse en ventaja mediante contragolpes, pero no resolvió con precisión las jugadas que generó. En ese tramo también apareció Facundo Masuero, que ingresó en lugar de Luciano Jachfe, para evitar un nuevo gol del equipo sanjuanino en la segunda parte. El resultado terminó por consolidar una fecha desfavorable para el Verdinegro en la pelea por la clasificación.

Con este marcador, el equipo sanjuanino llegó a 48 puntos y quedó sin margen propio para depender solo de su rendimiento. La referencia inmediata es Colegiales, que ocupa la última plaza del Reducido con 58 puntos y enfrentará al Santo tucumano en la jornada final. Un empate le alcanzará al conjunto porteño para avanzar, según el escenario informado.

Lo que viene

La última oportunidad de San Martín será ante Gimnasia de Jujuy, en el Hilario Sánchez, este sábado a las 15. Para acceder al Reducido necesita ganar y, además, que Colegiales pierda por dos goles o más. Si esa combinación se da, el equipo sanjuanino podría meterse en la definición y sostener la chance de un cruce con Godoy Cruz, que por ahora es segundo en la Zona A.