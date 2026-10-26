El piloto de Mercedes llega al GP de México con una ventaja de 123 puntos sobre George Russell. Si sostiene esa diferencia, puede consagrarse campeón el 1.º de noviembre.

El italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes, ganó el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 y quedó en posición de definir el título este fin de semana en México. Con ese resultado, sumó su novena victoria de la temporada y alcanzó los 365 puntos.

La diferencia en la tabla lo deja con 123 unidades de ventaja sobre su compañero de equipo, el británico George Russell, y con 124 sobre el otro aspirante al campeonato, el también británico Lewis Hamilton, de Ferrari. Ese margen explica por qué el desenlace puede producirse en la próxima fecha y por qué el certamen llega al Autódromo Hermanos Rodríguez con una definición condicionada por la matemática.

Escenario de definición Antonelli, de 20 años, podría convertirse en el campeón más joven en la historia de la Fórmula 1 el 1.º de noviembre. Para lograrlo, le alcanzará con terminar noveno en la carrera del domingo si Russell gana la competencia; en cambio, si el vencedor es Hamilton, deberá finalizar décimo. La combinación de resultados reduce el margen de incertidumbre y deja el campeonato al alcance de una sola fecha.

Antecedente y referencia El actual récord de campeón más joven pertenece al alemán Sebastian Vettel, consagrado en la temporada 2010 con 23 años, 4 meses y 11 días. Antonelli, con 20 años, ya superó ese umbral etario y depende de lo que ocurra en la próxima carrera para desplazar esa marca. El dato ordena el contexto del campeonato y explica la atención que concentra el GP mexicano.

Agenda del fin de semana La actividad en México comenzará el viernes 30/10 con la práctica libre 1 a las 15:30 y la práctica libre 2 a las 19. El sábado 31/10 habrá práctica libre 3 a las 14:30 y clasificación a las 18. La carrera se disputará el domingo 1/11 a las 17, instancia en la que puede quedar resuelta la definición del título.