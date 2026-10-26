La pista del Club Bicicross San Juan albergó la Copa Iberoamericana, la Copa Latinoamericana y la fecha 9 del Argentino. Hubo representantes de 12 países y 318 inscripciones en el certamen nacional.

San Juan cerró este domingo un fin de semana de BMX Racing con 325 pilotos de 12 países en las competencias internacionales y 318 inscripciones en la novena fecha del Campeonato Argentino. Según la información difundida, Argentina aportó 264 corredores y también hubo deportistas de Chile, Brasil, Colombia, Guatemala, México, Bolivia, Ecuador, Perú, España, Panamá y Costa Rica. La actividad se desarrolló en la pista del Club Bicicross San Juan, en Rawson.

Agenda competitiva

El cronograma comenzó el viernes con la novena fecha del Campeonato Argentino y continuó durante el fin de semana con el Campeonato Iberoamericano y la Copa Latinoamericana 2026. Ambas pruebas internacionales otorgaron puntos para el ciclo olímpico del BMX Racing rumbo a Los Ángeles 2028, de acuerdo con la organización. Ese marco elevó la relevancia deportiva de una cita que reunió a corredores de distintos niveles y procedencias.

Organización y respaldo institucional

La organización estuvo a cargo del Club Bicicross San Juan, con fiscalización de la Federación Argentina de Bicicross y acompañamiento del Gobierno de San Juan. La información oficial indicó que participaron más de 400 personas en total, con 80 pilotos sanjuaninos entre los inscriptos. La presencia de delegaciones extranjeras y la continuidad de competencias nacionales e internacionales ubicó a la provincia como sede de referencia para esta disciplina.

Resultados del Argentino

En la fecha del viernes 23, por el Campeonato Argentino de Bicicross, en damas junior ganó Luz Torres, seguida por Oriana Brigada y Guillermina García. En elite, la vencedora fue Agostina Ruarte, escoltada por Agustina Cavalli y Francesca Zabala. Entre los hombres, en junior ganó Jeremías Villalba y en elite el primer puesto fue para Gonzalo Molina, seguido por Franco Molina y Exequiel Torres.

Podios internacionales

En el Campeonato Iberoamericano del sábado 24, en damas junior ganó Luz Torres; en sub 23, Agostina Micaela Ruarte; y en elite, Agustina Cavalli. En hombres elite, el podio quedó encabezado por Valentino Vallejo, seguido por Gianni Daddona y Gonzalo Molina. El domingo 25, por la Copa Latina, en elite femenina ganó Domenica Gisell Mora Cordero y en elite masculino se impuso Gonzalo Molina, por delante de Emiliano de la Fuente y Gianni Daddona. Los resultados completos de las categorías junior y sub 23 también dejaron presencia sanjuanina en los podios.

La continuidad de este tipo de competencias en San Juan queda ligada a la capacidad de la provincia para sostener infraestructura, fiscalización y convocatoria internacional en una disciplina que suma puntos para el calendario olímpico. La próxima referencia para el seguimiento será la evolución de los corredores que participaron en Rawson dentro del circuito nacional e internacional de BMX Racing.