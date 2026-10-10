El Verdinegro visitará a Deportivo Maipú este sábado en un cruce directo por el Reducido. Alejandro Schiaparelli mantiene una duda en el mediocampo.

San Martín afronta horas decisivas antes de visitar a Deportivo Maipú por la Primera Nacional, en un partido que puede incidir en su pelea por volver a la zona de clasificación al Reducido. El equipo sanjuanino necesita una victoria para recuperar terreno en la recta final de la fase regular. El cruce se presenta, además, ante un rival directo en esa disputa.

Una sola duda Con la preparación en su tramo final, el entrenador Alejandro Schiaparelli mantiene prácticamente definido el once titular. La única incógnita está en la mitad de la cancha, donde Nico Pelaitay o Diego Mercado compiten por un lugar entre los once. El resto de la formación ya quedó delineado de cara al compromiso en Mendoza.

La probable alineación del Verdinegro sería con Sebastián Díaz Robles; Facundo Nadalin, Emanuel Aguilera, Manuel Cocca y Augusto Álvarez; Nico Pelaitay o Diego Mercado, Leonardo Monje y Federico Murillo; Franco Coronel; Sebastián Jaurena y Nazareno Fúnez. La definición de ese puesto será el último dato deportivo pendiente antes del encuentro.

Viaje y concentración El plantel entrenará este sábado por la mañana y luego emprenderá el viaje por carretera hacia Mendoza durante la tarde. Una vez en la provincia vecina, la delegación se alojará en un hotel céntrico y quedará concentrada a la espera del partido. La logística confirma que el club buscará llegar con el plantel resguardado para un compromiso que puede modificar su posición en la tabla.

San Martín quedó fuera de los puestos de clasificación y necesita sumar de a tres para no perder más margen en la parte final del torneo. El resultado ante Deportivo Maipú también puede incidir en la pelea con un adversario que persigue el mismo objetivo. La resolución de la duda de Schiaparelli será el último paso antes del viaje y de la confirmación del equipo.