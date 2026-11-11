A falta de confirmación oficial, los playoffs irían del viernes 20 al miércoles 25 de noviembre. Boca jugaría el 25 por su final de Copa Sudamericana.

Concluida la última fecha de la fase regular, quedaron definidos los 16 clasificados a los octavos de final del Torneo Clausura y los ocho cruces que abrirán los playoffs del certamen. A falta de confirmación oficial, la instancia se disputaría entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

La programación se ve condicionada por la fecha FIFA del próximo fin de semana, en la que la Selección Argentina jugará ante Uruguay en La Bombonera y frente a Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. Por esa razón, la llave comenzaría el viernes 20 y se extendería hasta el miércoles siguiente, según la información difundida por TyC Sports.

Primeros cruces Según esa previsión, Vélez abriría los octavos ante Belgrano, campeón defensor, el viernes a las 20.00 en el José Amalfitani. El sábado habría dos partidos: Defensa y Justicia recibiría a Barracas Central y Argentinos Juniors jugaría en La Paternal frente a Independiente. Esos encuentros completarían el primer tramo de la llave antes de la continuidad del fin de semana.

Agenda del domingo El domingo sería el turno de Rosario Central ante Gimnasia de Mendoza en Arroyito, de River frente a Lanús en el Monumental y de Instituto contra Huracán en Córdoba. El lunes seguiría Gimnasia de La Plata ante Newell's. En ese esquema, el único cruce postergado sería el de Boca, que el 21 de noviembre disputará la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro.

Cierre de la llave Por ese compromiso internacional, Boca recién jugaría el miércoles 25 frente a Independiente Rivadavia en La Bombonera. La grilla difundida ubica ese partido a las 21.00, como cierre de los octavos de final. La confirmación formal de días y horarios quedará sujeta a la publicación oficial de la organización del torneo.