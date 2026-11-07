El equipo de Boedo cayó en el Pedro Bidegain y ya no tiene chances de clasificar en el Torneo Clausura. Dos errores de José Devecchi y la roja a Guzmán Corujo condicionaron el resultado.

San Lorenzo perdió 2-0 con Platense en el estadio Pedro Bidegain, por la zona A del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2026, y quedó sin posibilidades de acceder a los playoffs. El partido lo dejó matemáticamente afuera de la definición, en un contexto en el que el equipo estaba obligado a ganar y esperar otros resultados. La derrota cerró una campaña sin margen de recuperación en la recta final.

El primer gol llegó rápido y fue obra de Víctor Cuesta, quien convirtió de cabeza tras una mala salida del arquero José Devecchi. Ese tramo inicial condicionó el desarrollo del encuentro y obligó al local a correr de atrás desde temprano. Platense, dirigido por Martín Palermo, administró la ventaja y sostuvo el control del trámite.

Errores decisivos En el complemento, San Lorenzo no logró revertir la desventaja pese a la necesidad de sumar. Un nuevo error de cálculo de José Devecchi derivó en el segundo tanto, anotado por Kevin Retamar, que selló el resultado. La expulsión de Guzmán Corujo dejó al conjunto local con uno menos y profundizó las dificultades para intentar una reacción.

Consecuencia deportiva La caída confirmó la eliminación de San Lorenzo del Torneo Clausura y dejó al equipo sin acceso a la instancia de playoffs. El resultado también amplificó el malestar de los hinchas presentes en el estadio, en una tarde que terminó sin respuestas futbolísticas para el conjunto de Boedo. Desde lo deportivo, el cierre de la fase regular queda ahora como el último tramo de una temporada que no alcanzó el objetivo de clasificación.