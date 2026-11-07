Independiente le ganó 2 a 1 a Deportivo Riestra por la fecha 16 del Torneo Clausura y se clasificó a los octavos de final. El partido se disputó en el estadio Libertadores de América, en Avellaneda, y dejó al equipo local con 23 puntos en la Zona A.

Los goles del conjunto de Independiente fueron de Mateo Pérez Curci y Felipe Tempone, mientras que Alexander Díaz había establecido el empate parcial para Deportivo Riestra. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el triunfo aseguró el pasaje a la siguiente instancia porque Unión, que suma 21 unidades, ya no puede alcanzarlo aun con su victoria ante Vélez.

Un desarrollo cerrado El equipo de Avellaneda abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo por intermedio de Pérez Curci, en un trámite que fue discreto y con pocas situaciones de riesgo para ambos arcos. El desarrollo cambió sobre el cierre, cuando Alexander Díaz igualó a los 41 minutos del segundo tiempo y dejó a Independiente fuera de la clasificación en ese momento. Con ese resultado parcial, el club quedaba con 21 puntos y Unión avanzaba por diferencia de gol.

Definición sobre el final La reacción llegó un minuto después del empate. Juan Fedorco peinó un envío largo de Santiago Mele y habilitó a Felipe Tempone, que definió ante la salida del arquero a los 42 minutos del segundo tiempo. Ese gol fue el primero del delantero como profesional y terminó por sellar la victoria 2 a 1. El resultado permitió a Independiente sostener su lugar en la parte alta de la zona, aunque todavía debe esperar para conocer su posición final.

Lo que resta definir El equipo quedó sexto con 23 puntos, pero aún podría bajar algunos puestos según los resultados de Newell's y Gimnasia de Mendoza. Newell's, que tiene 22 unidades, jugará mañana ante Instituto, mientras que Gimnasia de Mendoza, con 21, se presentará este sábado frente a Independiente Rivadavia. Esos partidos definirán si Independiente conserva el sexto lugar o termina octavo en la Zona A.