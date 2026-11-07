La Cámara de Apelaciones rebajó de siete a cuatro partidos la sanción a Nahuel Molina . Leandro Paredes seguirá con diez fechas y la AFA irá al TAS .

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) recibió este jueves las resoluciones de la Cámara de Apelaciones de la FIFA por los expedientes disciplinarios abiertos a raíz de los incidentes ocurridos durante el Mundial 2026. El organismo aceptó parcialmente el reclamo presentado por la entidad que preside Claudio Tapia y modificó la sanción impuesta a Nahuel Molina, aunque mantuvo el castigo para Leandro Paredes y las multas aplicadas por los cánticos discriminatorios de los hinchas argentinos.

En el caso del defensor del Atlético de Madrid, la suspensión pasó de siete a cuatro partidos y la multa económica se redujo de 90.000 a 60.000 dólares. La apelación de la AFA consiguió así una rebaja de tres fechas y 30.000 dólares. La decisión, en cambio, no modificó la situación de Paredes, que deberá cumplir las diez fechas de suspensión y pagar la multa de 90.000 dólares establecida por la Comisión Disciplinaria.

Multas ratificadas La Cámara de Apelaciones también confirmó las sanciones económicas impuestas a la AFA por los cánticos racistas, homofóbicos y discriminatorios registrados durante distintos encuentros del torneo. Según el expediente, esas penalidades se vinculan con episodios ocurridos ante Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España. Además, la Asociación recibió una multa de 10.000 dólares por la exhibición de una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” durante los festejos posteriores a la semifinal frente a Inglaterra.

A esa sanción se sumaron otros 20.000 dólares por conducta inapropiada de los espectadores y una multa de 100.000 dólares por los cánticos discriminatorios mencionados. La FIFA también aplicó una penalidad de 91.000 dólares por el lanzamiento de objetos al campo de juego en los encuentros frente a Suiza e Inglaterra, los retrasos en el inicio de partidos y los incumplimientos de los protocolos de seguridad. En conjunto, el caso dejó sanciones individuales y económicas que siguen vigentes tras la revisión parcial.

Camino al TAS A través de un comunicado, la entidad argentina anticipó que continuará con el reclamo ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS). Para avanzar con ese procedimiento, primero solicitará los fundamentos de las decisiones de la Cámara de Apelaciones y luego presentará una nueva apelación. La propia AFA sostuvo que “la AFA cuenta con argumentos de hecho y derecho suficientes para instar la apelación”.

Los expedientes disciplinarios se abrieron a partir de los episodios ocurridos después de la final del Mundial 2026, disputada el 19 de julio en Nueva Jersey, donde Argentina perdió frente a España. Tras el encuentro se produjeron empujones, corridas y cruces entre futbolistas de ambos seleccionados, situaciones que derivaron en las sanciones individuales. En la primera resolución, Paredes había recibido diez partidos y una multa de 90.000 dólares; Molina, siete fechas y otros 90.000 dólares; Thiago Almada, una fecha y 30.000 dólares; y Roberto Ayala, tres partidos y 30.000 dólares.

El avance ante el TAS queda ahora sujeto a la obtención de los fundamentos de la Cámara de Apelaciones y a la presentación formal de una nueva apelación. Hasta tanto no haya una revisión adicional, la reducción de la sanción a Molina y la ratificación del castigo a Paredes son las decisiones vigentes del caso.