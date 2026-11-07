La selección argentina de rugby, Los Pumas, perdió este viernes por 42-12 ante Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín, en el inicio de su gira por el otoño europeo y del tramo final del Nations Championship.

El equipo dirigido por Felipe Contepomi quedó condicionado por las indisciplinas, las imprecisiones en las formaciones fijas y las lesiones, en un partido en el que el rival impuso su dominio con mayor eficacia en las jugadas de contacto y en el uso de la pelota. La diferencia en el marcador reflejó también las dificultades argentinas para sostener la posesión y defender sus propias formaciones.

El comienzo mostró una respuesta favorable del conjunto nacional, que abrió el marcador con una asistencia de Tomás Albornoz y la definición de Mateo Carreras. Esa ventaja, sin embargo, duró apenas diez minutos, porque Irlanda tomó el control del encuentro y capitalizó los problemas de Los Pumas en el lineout, la formación fija de saque lateral, donde el seleccionado argentino perdió cuatro pelotas en la primera media hora.

Primer tiempo condicionado Con la conducción táctica de Sam Prendergast y el peso de sus forwards, el seleccionado del Trébol marcó tres tries consecutivos. La situación se agravó para la visita con la tarjeta amarilla a Justo Piccardo a los 34 minutos y la lesión de Julián Montoya, reemplazado por Leonel Oviedo. Ese recambio también quedó limitado por el protocolo de conmoción cerebral (HIA), que obliga a retirar temporalmente a un jugador cuando presenta síntomas compatibles con un golpe en la cabeza, y obligó a improvisar con Boris Wenger como hooker, la posición de talonador.

Reacción breve y nuevo golpe En el complemento, Irlanda amplió la diferencia apenas comenzó la segunda parte. Mateo Carreras volvió a descontar con una jugada individual y fue el jugador más desequilibrante del seleccionado argentino, pero la reacción no se sostuvo. Los locales volvieron a quebrar la defensa nacional y mantuvieron el control del desarrollo, mientras los cambios desde el banco no alcanzaron para corregir la falta de conexiones ofensivas ni los errores no forzados.

La disciplina volvió a ser un factor determinante con la tarjeta amarilla a Efraín Elías por un tackle alto, episodio que Irlanda aprovechó para ampliar la ventaja. La figura del encuentro fue el fullback Hugo Keenan, autor de tres tries para el conjunto europeo. La próxima presentación de Los Pumas será el sábado 14 de noviembre ante Italia, dirigida por Gonzalo Quesada, en Génova, desde las 8:40 hora argentina.