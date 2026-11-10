San Juan cerró su participación en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2026 con un total de 34 medallas, obtenidas en Mar del Plata entre el lunes 2 y el sábado 7 de noviembre. La delegación provincial compitió en 40 disciplinas deportivas y completó un medallero con seis oros, 18 platas y 10 bronces.

Del total de preseas, 20 correspondieron al deporte convencional y 14 al deporte adaptado. Ese reparto permite dimensionar el aporte de ambas ramas al resultado final de la provincia en una competencia que concentra a jóvenes de todo el país. Los Juegos Evita son la principal instancia deportiva juvenil nacional y funcionan como un termómetro del desarrollo de las categorías formativas.

Tomás Saavedra obtuvo dos medallas de oro en ciclismo, en las pruebas de 500 metros y vuelta a los puntos. También lograron el primer puesto Leila Ramos, en los 100 metros de deporte adaptado; Lourdes Godoy, en natación adaptada estilo mariposa; Kiara Ozan, en lucha; y Lionel González, en karate kumite, categoría hasta 63 kilos.

Lourdes Godoy fue la deportista sanjuanina con mayor cantidad de podios, al sumar cuatro medallas en natación adaptada: una de oro y tres de bronce. En la misma línea, Matías Carbajal consiguió tres medallas de plata en atletismo adaptado y Nerea Sagua obtuvo dos preseas de plata en natación adaptada, en una cosecha que concentró resultados en varias disciplinas.

Además, sumaron plata el equipo mixto de ciclismo en ómnium y el conjunto femenino de atletismo en la posta de 5 por 80 metros. Otras medallas de plata y bronce llegaron en atletismo, taekwondo, skate, lucha, natación, tenis de mesa adaptado, boxeo y karate. El cierre de la competencia dejó como dato verificable la distribución de medallas por disciplina y el peso del deporte adaptado en el resultado provincial.

La delegación provincial destacó el acompañamiento familiar y las horas de entrenamiento detrás de cada resultado. Con la competencia finalizada, el dato a seguir es la comparación de este rendimiento con futuras ediciones de los Juegos Evita, una referencia habitual para medir el nivel competitivo juvenil de San Juan.