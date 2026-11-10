El Circuito San Juan Villicum recibirá la última fecha del CAV 2026 junto al certamen chileno. Mateo Bongiovanni será el representante local en la final.

El Circuito San Juan Villicum recibirá el 15 de noviembre la última fecha del Campeonato Argentino de Velocidad (CAV) 2026, en una jornada compartida con el Campeonato Chileno de Velocidad. La programación fue presentada como Gran Final Chile x Argentina y concentrará las definiciones de la temporada en el trazado sanjuanino. Para San Juan, el evento suma una competencia de alcance regional con presencia de pilotos de ambos países.

El sanjuanino Mateo Bongiovanni competirá en la categoría Superbike (SBK) Pro ante su público. Llega tercero en el campeonato, a 21 puntos del líder, y buscará descontar en la fecha decisiva. La tabla la encabeza Juan M. Solorza con 98 unidades, seguido por Maximiliano Rocha con 91.

Cronograma de tres días La actividad se desarrollará entre el 13 y el 15 de noviembre. El viernes se realizarán los entrenamientos en pista y el sábado se disputará la clasificación por Súper Pole, el sistema que define el orden de largada con una vuelta rápida. El domingo quedarán las carreras finales y la entrega de los campeonatos 2026.

La presencia del Campeonato Chileno de Velocidad le dará un marco internacional al fin de semana, con pilotos de ambos países compartiendo el mismo circuito. No obstante, ese certamen tendrá su propia coronación recién el 13 de diciembre, en el autódromo Interlomas, en el sur de Chile. La fecha sanjuanina funcionará, por lo tanto, como cierre argentino y como instancia competitiva dentro de la temporada chilena.

Tablas definidas Tras la penúltima fecha, disputada en Termas de Río Hondo, quedaron casi definidas varias categorías antes de la última cita. En SBK Experto lidera Francisco Vélez con 110 puntos, ocho por encima de Felipe Gini, y en SBK Senior manda Gerardo Crisafulli con 78, con 11 de ventaja sobre Jorge Gauna. En GP3 Experto encabeza Mariano Villalobos con 97 puntos, cuatro arriba de José María Plaja, mientras que en GP3 Amateur está primero Augusto Caviglia con 103, tres por encima de José Ignacio Sartor.

En el resto de las divisionales, Manuel Barrionuevo lidera GP3 Promocional con 91 puntos; Sebastián Pablo encabeza SBK Promocional con 105, seguido por Mauro Finco a cinco unidades; y Gastón Martínez manda en Sport Bike con 106, dos arriba de Ignacio Lemos Becerro. Además, Eduardo Cundom punteaba 600 SSP con 60 puntos y Sergio Cocha lo hacía en SBK Amateur con 75.

Las entradas fueron informadas con un valor general de $5.000 y un acceso a Parque Cerrado Premium de $20.000. El fin de semana competitivo comenzará el viernes 13 con los primeros giros en pista y concluirá el domingo 15 con las finales y la coronación de los campeones de la temporada.