Entre el 20 y el 23 de noviembre habrá competencias y propuestas recreativas en distintos puntos de la provincia. El principal foco estará en el stand de Deporte en la Fiesta Nacional del Sol.

Entre el viernes 20 y el lunes 23 de noviembre de 2026, San Juan concentrará una agenda deportiva con actividades recreativas y competitivas en varios escenarios de la provincia. La programación incluye propuestas vinculadas a la Fiesta Nacional del Sol 2026, torneos nacionales de judo y roller freestyle, además de fechas de ciclismo en Rivadavia. El esquema tiene como eje la participación de familias, deportistas federados y escuelas.

Fiesta Nacional del Sol

La edición 2026 de la fiesta, identificada como “Parque Triásico”, se desarrollará desde el viernes 20 hasta el domingo 22 de noviembre en tres espacios simultáneos: el Estadio San Juan del Bicentenario, el Velódromo Vicente Alejo Chancay y el estacionamiento sur, donde funcionarán la feria, los stands, los escenarios y los espacios gastronómicos. En ese marco, el stand de Deporte ofrecerá experiencias pensadas para toda la familia, con presencia de federaciones y asociaciones que brindarán información sobre disciplinas y opciones de incorporación a clubes. También se prevén juegos recreativos e interactivos y la difusión de programas como Activate, Construyendo Valores, Deporte Adaptado y Adulto Mayor.

Judo y roller freestyle

En el estadio Aldo Cantoni, desde el jueves 19 y hasta el domingo 22, se disputa el Torneo Nacional Clausura – San Juan 2026 de judo, con 1.500 judocas de todo el país y entrada libre y gratuita. La competencia reúne a deportistas que participan de la última gran cita del calendario argentino, según la información difundida por la organización. A su vez, en el skatepark anexo al Velódromo se realizará una competencia nacional de roller estilo libre, organizada por la Federación Patinaje Artístico y Afines de San Juan con apoyo del Gobierno.

Cronograma de roller

La actividad tendrá prácticas oficiales el viernes 20 a las 20, competencia de bowl el sábado 21 a las 20 y prueba de street el domingo 22 a las 20. Las categorías previstas son Junior femenino hasta 16 años y Senior en ambas ramas. En paralelo, la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de Deporte llevará adelante la Marareciclón 2.0 2026 este viernes 20 en El Pinar, Rivadavia, de 8 a 13, destinada a escuelas e instituciones de departamentos alejados.

Ciclismo en Rivadavia

El calendario rutero también tendrá actividad en el Autódromo El Zonda. El sábado 21 se correrá la fecha de Libres y Máster del calendario 2026/2027, con concentración desde las 14:30 y largadas a partir de las 15. El domingo 22, en tanto, el Circuito El Pinar recibirá la última fecha del Campeonato Nacional 2026 de Infanto-Juvenil, con cerca de 200 ciclistas de distintas provincias. La programación cerrará el lunes 23 con la segunda fecha del campeonato sanjuanino de ruta 2026/2027, también en El Zonda, con concentración a las 15 y largada desde las 16.

La agenda deja a la provincia con una oferta simultánea de competencias nacionales, actividades formativas y eventos recreativos en un mismo fin de semana largo. La continuidad de ese esquema dependerá del desarrollo de cada calendario deportivo y de la asistencia de público a los escenarios previstos. La información oficial difundida por Deporte remite además a los canales institucionales de la Fiesta Nacional del Sol 2026 para ampliar detalles sobre cada actividad.