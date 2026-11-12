Isabella Gómez ganó los 100 metros llanos y abrió el medallero dorado sanjuanino en los Juegos Binacionales 2026. El atletismo aportó cuatro preseas en una jornada con resultados en ciclismo, taekwondo y otras disciplinas.

Isabella Gómez ganó en atletismo en los 100 metros llanos femeninos.

La delegación de San Juan cerró una segunda jornada con seis medallas en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se disputan en la provincia de Mendoza. El dato central fue el primer oro sanjuanino de esta edición, conseguido por Isabella Gómez en los 100 metros llanos femeninos. La cosecha se completó con tres platas y dos bronces distribuidos entre atletismo, ciclismo y taekwondo.

Atletismo fue la disciplina de mayor rendimiento para la delegación provincial, con cuatro medallas en una misma jornada. Isabella Gómez ganó la final femenina de 100 metros con un tiempo de 11.80 y viento a favor de +2.2, mientras que Manuel Zapata fue plata en la rama masculina con 11.09 y viento de +1.8. En 400 metros llanos, Valentín Ramos también obtuvo plata con 0.48.51, y la posta femenina 4x100 integrada por Milagros Tejada, Hanna Rodríguez, Isabella Mirarchi e Isabella Gómez terminó tercera con 50.39.

Más resultados En el resto de las pruebas de atletismo, Mia Mambretti fue novena en lanzamiento de jabalina con 23.55 metros; Nahuel García terminó décimo en 400 metros con 0.53.56; Isabella Mirarchi quedó quinta en 400 metros femeninos con 59.98; Luana Gutierrez fue 14.ª con 1.09.36; Thiago Pereyra finalizó décimo en lanzamiento de bala con 11.01 metros, y Benjamin Farias ocupó el séptimo lugar en 1500 metros con 4.31.20. En la posta masculina 4x100, Matías Arévalo, Benjamin Yapur, Nahuel García y Bautista Sánchez fueron octavos con 46.58.

Ciclismo y taekwondo El ciclismo volvió a sumar al medallero con la plata de Felipe Lucero en la prueba Vuelta a los Puntos. En esa misma competencia, Lautaro Cobarrubia fue cuarto y Facundo Tivani sexto, mientras que en velocidad olímpica el equipo sanjuanino integrado por Facundo Tivani, Adriel Mortensen y Felipe Lucero quedó cuarto. En taekwondo, Abel Videla obtuvo el bronce en la categoría masculina de -73 kg, la primera presea de esa disciplina para San Juan en esta edición.

Otros deportes En balonmano masculino, San Juan venció a San Luis por 28 a 19, mientras que el equipo femenino cayó ante Metropolitana por 33 a 20. En básquet, el seleccionado masculino superó a O’Higgins por 84 a 56 y el femenino perdió 87 a 37. En tenis, el conjunto masculino derrotó a Metropolitana por 2 a 1 y el femenino cayó 0 a 3 frente a Mendoza. En vóley, el equipo masculino ganó 3 a 1 a Metropolitana y el femenino perdió 1 a 3 ante Valparaíso.

Natación y tenis de mesa En natación, María Inés Vizzo terminó cuarta en los 200 metros combinado individual, el relevo 400 metros estilo libre integrado por María Inés Vizzo, Leticia Lima, Guadalupe Maldonado y Sofía Ovalles fue sexto, y el equipo sanjuanino alcanzó el octavo puesto en la clasificación mixta por equipos con 15 puntos. En tenis de mesa, la rama masculina finalizó octava y la femenina terminó quinta, con cruce ganado ante Mendoza por 3 a 1 en la definición por el quinto lugar. La continuidad del certamen en Mendoza mantiene a San Juan con presencia en varias disciplinas y con el medallero abierto para las próximas jornadas.