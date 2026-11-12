Lucas Ceballos es el gran capitán de Desamparados. Gentileza Liga Sanjuanina de Fútbol

Lucas Ceballos, de 39 años, volvió a ser campeón con Sportivo Desamparados y cerró un nuevo ciclo deportivo con el club del que es hincha. El defensor fue protagonista en la final del Torneo Clausura frente a Minero y también en la superfinal ante el mismo rival, en una campaña que terminó con título para el equipo de Puyuta. Su caso reúne rendimiento deportivo, continuidad en el plantel y un recorrido atravesado por lesiones, pérdidas familiares y regresos al mismo club.

Trayectoria y origen

Ceballos es profesor de Educación Física, está casado con Micaela y es padre de Jeremías, de 6 años, y Trinidad, de 9. También es hijo de Oscar y Ana María, y hermano de María José, Marcos, Juan Pablo, María Gabriela, Francisco, Santiago, María Belén, Agustín y Nicolás. En su carrera profesional jugó en Godoy Cruz, donde llegó a Primera División, y también pasó por Patronato. En 2018, mientras estaba en ese club, murió su mamá, un hecho que el texto original presenta como uno de los golpes más duros de su vida.

Regreso y liderazgo

Después de la pandemia, regresó a Desamparados y atravesó una etapa de frustraciones deportivas e incertidumbre institucional. Según el relato original, sufrió finales perdidas y eliminaciones dolorosas, pero permaneció en el plantel y asumió un rol de referencia dentro del grupo. En la final perdida en Pergamino frente a Ben Hur, se quedó sentado en el campo de juego tras la derrota y luego se acercó a sus compañeros para levantarles el ánimo. También pidió disculpas a la tribuna cuando el equipo quedó afuera de la pelea por el torneo local y del Regional Amateur en la temporada pasada.

Lesión y recuperación

El 6 de septiembre, en el segundo partido del Regional Amateur, recibió un golpe en el rostro que le provocó una fractura de mandíbula. Pasó por el quirófano y tuvo una recuperación de aproximadamente 40 días. Aun con esa lesión, siguió entrenándose y cuidándose para volver a competir. El texto señala que, tras su regreso, Mauricio del Cero volvió a darle un lugar en el equipo y Desamparados recuperó resultados que le permitieron volver a pelear por títulos.

Lo que viene

El próximo objetivo de Ceballos es llevar a Desamparados a la final del Regional Amateur y pelear por el ascenso al Federal A, una meta que el club y sus hinchas proyectan para 2027. El domingo jugará en Villa Mercedes frente a Defensores de Belgrano de Justo Daract, en el estadio La Pedrera, con la presencia prevista de su padre y de su hermano Santiago. El 3 de enero cumplirá 40 años, en una etapa en la que sigue compitiendo y manteniendo un rol central dentro del plantel puyutano.