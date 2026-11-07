La delegación provincial agregó podios en el penúltimo día de competencia. Abril Zárate obtuvo plata en karate y el atletismo femenino logró un resultado inédito en relevos.

El Karate sanjuanino mostró sus credenciales en los Juegos Evita

En el penúltimo día de los Juegos Nacionales Juveniles Evita, la delegación de San Juan sumó nuevas medallas en Mar del Plata y amplió su cosecha en varias disciplinas. La actuación más destacada llegó desde el karate, donde Abril Zárate obtuvo la medalla de plata en la categoría +61 kilos. La jornada también dejó un oro, dos bronces y resultados relevantes en atletismo, boxeo, rugby y deporte adaptado.

Karate con cuatro podios

La producción sanjuanina en karate incluyó, además, el título nacional de Lionel González en Kumite, con la medalla de oro en la categoría -63 kilos. En la misma disciplina, Itatí Galván (-54 kg) y Gala Atencio (-61 kg) consiguieron sendas medallas de bronce. En las restantes categorías, Luciano Garrido (+70 kg) y Alexis Pelaitay (-70 kg) finalizaron décimos, mientras que Evangelina Montaño fue quinta en Kata y Valentín Carrera terminó noveno.

Un podio inédito en relevos

El atletismo aportó otra novedad para la provincia. El jueves, por primera vez, un equipo femenino sanjuanino subió al podio en una prueba de relevos de los Juegos Evita. La posta 5x80 metros, integrada por Victoria Giménez, Olivia Padilla, Rocío Orellano, Isabella Mirarchi y Hanna Rodríguez, obtuvo la medalla de plata y quedó como subcampeona nacional. En la misma jornada, Isabella Mirarchi volvió a competir y logró otra plata en los 600 metros, con nuevo récord provincial, mientras que Paloma Barrio consiguió el bronce en lanzamiento de disco.

Más resultados en deportes individuales y de equipo

El boxeo también sumó una presea para la delegación. Tobías Ezequiel Fernández, hijo del boxeador sanjuanino “Pac Man” Fernández, cayó por puntos en semifinales de la categoría hasta 69 kilos frente al representante de Chubut y aseguró el tercer puesto, con medalla de bronce. En tenis de mesa adaptado, Leonel Cuello obtuvo la plata tras vencer 3-0 a Corrientes en semifinales y caer por el mismo marcador en la final ante Salta.

El rugby femenino consiguió la Copa de Plata al vencer 7-0 a Mendoza en la final, resultado que le permitió terminar novena en la clasificación general y ubicarse entre las diez mejores delegaciones del país. En la rama masculina, San Juan derrotó 17-7 a San Luis y se quedó con el tercer puesto de la Llave B. En vóley adaptado mixto, el equipo provincial terminó séptimo luego de alcanzar por primera vez los cuartos de final de la Copa de Oro y luego disputar la semifinal de la Copa de Plata.

Lo que queda por disputar

La delegación sanjuanina todavía tendrá competencia este sábado. En futsal masculino, San Juan venció 2-0 a Tierra del Fuego en semifinales de la Copa de Plata y jugará por el noveno puesto frente al ganador del cruce entre Catamarca y Chaco. En la rama femenina, el equipo sanjuanino superó 4-3 a Jujuy y desde las 9:10, en el Club Libertad, enfrentará al ganador entre San Luis y Río Negro por el noveno lugar. Con esas definiciones, la provincia cerrará su participación en la última jornada del certamen.