La cuarteta sanjuanina obtuvo la primera medalla de la delegación en los XXVII Juegos Binacionales. Este miércoles se completará la participación provincial con natación y taekwondo.

San Juan inició este martes su participación en los XXVII Juegos Binacionales de Integración Andina Cristo Redentor 2026, que se disputan en Mendoza, con una medalla de bronce en ciclismo. El resultado llegó en la prueba de cuarteta y marcó la primera conquista de la delegación provincial en la competencia. El equipo estuvo integrado por Felipe Lucero, Facundo Tivani, Lautaro Cobarrubia y Alex Domínguez.

Primera jornada La provincia tuvo actividad en siete de las nueve disciplinas previstas en el programa de esta edición. Además del podio en ciclismo, hubo participación en atletismo, handball, vóleibol, tenis, básquetbol y tenis de mesa, con resultados dispares en la jornada inaugural. Los Juegos reúnen a delegaciones de Mendoza, San Juan, San Luis y Córdoba, por Argentina, junto a las regiones chilenas de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y Maule.

En ciclismo, Joselín Contreras fue octava en la Vuelta a los puntos damas, mientras que Adriel Mortensen terminó cuarto y Alex Domínguez quinto en scratch. En atletismo, Isabella Gómez ganó su serie en 100 metros llanos femenino con 11,90 y clasificó a la final, al igual que Manuel Zapata, que fue primero en su serie masculina con 11,097. También se registraron actuaciones de Josue Pereyra, Matías López, Alan Lucero, Bautista Sánchez, Hanna Rodríguez, Rocío Orellano, Florencia Gutiérrez, Catalina Palomo, Carla Palomo y Morena Tejada.

Resultados por disciplina En handball, San Juan venció a Maule 34 a 18 en femenino y 27 a 25 en masculino. En vóleibol, el equipo femenino cayó ante Córdoba por 3 a 1 y el masculino superó a San Luis por 3 a 2. En tenis, el femenino perdió 2 a 1 con O’Higgins, mientras que el masculino ganó 3 a 0. En básquetbol, el masculino perdió 93 a 75 frente a Metropolitana y el femenino cayó 101 a 43 ante ese mismo rival.

En tenis de mesa, el balance de damas dejó una victoria sanjuanina sobre Córdoba por 3 a 1 y derrotas ante Maule y Metropolitana. En masculino, San Juan perdió 3 a 0 con San Luis, O’Higgins y Maule. Este miércoles se incorporarán natación y taekwondo, con lo que la delegación provincial completará su presencia en todas las disciplinas del certamen.

Las competencias de esta 27ª edición se extenderán hasta el 15 de noviembre. Para la delegación sanjuanina, la evolución del medallero dependerá de los resultados que se registren desde esta jornada en adelante, con especial atención a las pruebas que se suman hoy al programa.