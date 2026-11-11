Tenía 77 años y fue campeón con Huracán en el Metropolitano de 1973. También ascendió al club como técnico en 1990 y 2000.

Murió a los 77 años Carlos Babington, uno de los máximos ídolos de Huracán y figura central del título obtenido por el club en el Metropolitano de 1973. Su trayectoria abarcó también dos ascensos como director técnico del equipo de Parque Patricios, en 1990 y 2000.

Como jugador, Babington inició su carrera profesional en Huracán en 1969, cuando tenía 20 años, y permaneció en la institución hasta 1974. En ese período disputó 190 partidos y convirtió 84 goles, según los datos difundidos en la información original. Su aporte fue determinante en la campaña del Metropolitano de 1973, el único título de liga que el club conquistó en el profesionalismo.

Después de su participación en el Mundial de Alemania 1974, fue contratado por Wattenscheid, equipo de la segunda división de Alemania. En 1978 regresó a Huracán y más tarde continuó su carrera en Tampa Bay Rowdies, de Estados Unidos. Su trayectoria como futbolista profesional concluyó en 1983, en Junior de Barranquilla.

Como entrenador, Babington también tuvo pasos destacados. La información disponible señala que obtuvo títulos en la Primera Nacional con Huracán en 1990 y 2000, además de consagrarse con Banfield en 1993. Esos antecedentes consolidaron su vínculo con el club y lo mantuvieron como una referencia deportiva durante varias décadas.

Dirigencia y cierre institucional Entre 2006 y 2011, Babington fue presidente de Huracán. Durante esa gestión, el club logró el ascenso en 2007 y el subcampeonato del Torneo Clausura 2009, cuando perdió una definición ante Vélez. El ciclo terminó con el descenso a mediados de 2011, en un desempate frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Tras conocerse la noticia, el Club Atlético Huracán difundió un mensaje en el que lamentó “profundamente el fallecimiento de Carlos Babington” y lo definió como campeón de 1973, técnico, presidente de la institución y uno de los más grandes futbolistas que dio el fútbol argentino.