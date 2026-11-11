El entrenamiento de este miércoles comenzará a las 18:15 por el operativo en Ezeiza. La medida afectó el acceso de la prensa acreditada.

La Selección argentina modificó la agenda de este miércoles y postergó el inicio de su práctica para las 18:15, debido al operativo previsto por la despedida del Papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La actividad estaba programada para las 17, según informó el propio plantel a través de sus redes sociales. La reprogramación impactó también en la cobertura periodística, ya que los medios acreditados solo podrán observar los primeros 15 minutos del entrenamiento.

“La práctica de hoy sufrió una modificación en la grilla y comenzará a las 18:15. Los medios acreditados podrán presenciar los primeros 15 minutos de la actividad”, comunicó la Selección. El ajuste respondió al dispositivo montado para la despedida del pontífice, que antes de partir rumbo a Perú participará de una ceremonia en el aeropuerto. La organización deportiva debió acomodar sus tiempos a ese movimiento institucional y de seguridad en el área aeroportuaria.

La visita de León XIV concluye luego de una agenda que incluyó una presencia en el Cottolengo Don Orione de Claypole, misas en el Monumento de los Españoles y en la Basílica de Luján, además de un encuentro con jóvenes en la noche del martes. El texto difundido por la Selección calificó esa estadía como “histórica”, aunque no aportó una evaluación adicional sobre su alcance. El cierre de esa gira explica el operativo que alteró la rutina del equipo nacional en su lugar de entrenamiento.

Agenda de la Scaloneta Esta fecha FIFA tiene un valor particular para el seleccionado dirigido por Lionel Scaloni, porque será la primera desde el retiro de Lionel Messi tras 21 años de trayectoria con la Albiceleste. En el próximo tramo de la ventana internacional, Argentina enfrentará a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y luego a Costa Rica el martes 17 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Esos compromisos marcarán la continuidad de la preparación del plantel después del ajuste horario de este miércoles.