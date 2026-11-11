El relator de Radio 2 de Rosario respondió a las críticas por el audio sobre el gol de Enner Valencia. Aseguró que el error existió, pero que no originó el ingreso de hinchas al campo.

El relator Jesús Emiliano, de Radio 2 de Rosario, salió a responder por el episodio que derivó en el festejo anticipado de Rosario Central y en la difusión de un audio cuestionado. En un descargo publicado este martes, sostuvo que hubo un error al aire, pero negó haber sido el responsable de la confusión que terminó en el ingreso de hinchas al estadio.

La controversia se originó tras la celebración de jugadores e hinchas por un supuesto bicampeonato que no había sido confirmado. En ese contexto, se viralizó un fragmento de la transmisión en el que Emiliano daba por anulado el gol agónico de Enner Valencia, para luego corregirse. El relator afirmó que la secuencia completa muestra que el primer estallido en el Gigante de Arroyito se produjo antes de su equivocación.

La defensa del relator

Emiliano publicó un video en sus redes sociales y abrió su descargo con una frase dirigida a quienes cuestionaron su versión: “Si te interesa la verdad, escuchá la secuencia real”. Según explicó, el audio difundido omitió el tramo que, a su criterio, permite entender lo ocurrido durante la transmisión. También señaló que el estallido en la tribuna y el ingreso de parte del público al campo se produjeron antes de que desde la radio se informara erróneamente que el tanto de Boca había sido anulado.

El periodista reconoció “un error garrafal” de la transmisión, pero insistió en que esa falla no fue la causa del desborde posterior. “Se escucha perfectamente cómo estalla Arroyito, y luego del estallido y que la gente ingresara al estadio, recién ahí aparece el 'lo anuló, lo anuló...'. Ese fue un error garrafal nuestro, pero que no provocó el ingreso de la gente”, afirmó. También cuestionó que circulara un recorte del audio y dijo que se omitió “lo más importante”, que es cómo reaccionó el estadio.

Hostigamiento y amenazas

El descargo incluyó además referencias a las consecuencias personales del episodio. Emiliano aseguró que las críticas derivaron en situaciones de hostigamiento y que el nivel de agresión superó la descalificación habitual. “Esto nos provoca mucho dolor y angustia, porque los reclamos pasaron de la descalificación a la amenaza”, expresó. En ese tramo, también cuestionó la violencia en redes sociales y vinculó la difusión del audio recortado con una “fake”.

El caso dejó a Rosario Central en el centro de las críticas por un festejo que no correspondía al desenlace deportivo y abrió una discusión sobre la responsabilidad de las transmisiones en la construcción de versiones erróneas. Emiliano cerró su descargo con una frase categórica: “Todo fue producto de una fake que nos pone a nosotros hoy como culpables de algo que no fue. La verdad sea dicha”. Por ahora, el episodio sigue limitado al plano de las declaraciones públicas y al material difundido en redes, sin otra instancia formal informada en el texto original.