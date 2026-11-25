El partido se jugará este miércoles a las 21 en La Bombonera. El ganador enfrentará a Gimnasia y Esgrima La Plata.

Boca e Independiente Rivadavia se enfrentarán este miércoles, desde las 21, en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. El árbitro será Luis Lobo Medina y el cruce definirá un lugar en la próxima instancia. El ganador jugará ante Gimnasia y Esgrima La Plata el domingo.

El equipo de Rodolfo Arruabarrena llega después de una semana cargada por su consagración en la Copa Sudamericana. El sábado venció por 2 a 0 a Atlético Mineiro en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla y cortó una espera de 18 años sin títulos internacionales. Ese logro fue el segundo trofeo de los cinco que aún puede disputar hasta fin de año, por lo que el cuerpo técnico debe reordenar prioridades entre la competencia continental ya obtenida y la continuidad en el torneo local.

Definiciones en Boca El entrenador todavía no confirmó la formación y analiza variantes por el desgaste físico acumulado y por los festejos posteriores a la consagración, que se extendieron hasta la madrugada del lunes, tras el regreso del plantel al país. Entre los futbolistas que podrían comenzar en el banco aparecen Leandro Paredes, Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco y Santiago Ascacíbar. En el caso de Paredes, viene de sufrir una descompensación por un golpe de calor y deshidratación después de la final frente a Atlético Mineiro.

Antecedentes y contexto Boca terminó segundo en la Zona A con 33 puntos, uno menos que Instituto. Esa ubicación le permitió asegurar la localía para este cruce y también para una eventual llave de cuartos ante Gimnasia, si logra avanzar. Del otro lado, Independiente Rivadavia buscará aprovechar la oportunidad de eliminar a uno de los candidatos al título después de un semestre irregular, lejos del rendimiento que había mostrado en la primera parte del año.

La Lepra mendocina había sido protagonista de la tabla anual durante buena parte de 2026, pero terminó en el quinto puesto. Además, quedó eliminada de la Copa Libertadores frente a Fluminense, perdió por penales ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina y cayó frente a Estudiantes en la Supercopa Argentina hace dos semanas. En el Clausura se clasificó a octavos tras terminar séptimo en su zona, con 23 unidades, producto de seis triunfos, cinco empates y cinco derrotas.

Formación y próximos pasos Para este compromiso, Alfredo Berti tiene una baja confirmada: José Florentín, expulsado en el clásico frente a Gimnasia de Mendoza. Gonzalo Ríos aparece como principal candidato para reemplazarlo, mientras que en la defensa disputan un puesto Sheyko Studer y Alejo Osella, y en el mediocampo la duda es entre Leonard Costa y Tomás Bottari. Si Independiente Rivadavia supera a Boca, deberá visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata, que finalizó tercero en el mismo grupo.