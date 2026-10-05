El encuentro se hará el 7 y 8 de octubre con charlas, clínicas y talleres en tres espacios. José Meolans y Silvio Velo integran la agenda principal.

San Juan será sede del III Congreso Nacional de Deporte Inclusivo, que se desarrollará el miércoles 7 y jueves 8 de octubre en el marco del Mes de la Inclusión. La propuesta reunirá charlas, talleres y clínicas vinculadas con la inclusión, la educación, la salud y la participación en el deporte.

El acto de apertura está previsto para el miércoles 7 a las 8:45 en el Centro de Convenciones Guillermo Barrena Guzmán, donde se concentrarán las exposiciones principales. La acreditación comenzará a las 8:00, según el cronograma difundido para la actividad.

Agenda principal El programa de la primera jornada incluirá, a las 9:30, la charla “Diversidad, prácticas posibles: la mirada profesional frente a la discapacidad y la heterogeneidad”, y a las 11:30, “La participación como punto de encuentro interdisciplinario”. Por la tarde, a las 14:00, se presentará “Una mirada que integra y transforma el deporte”, a cargo de Construyendo Valores, y a las 16:45 expondrá el exnadador argentino José Meolans con la charla “¿Hasta dónde podés llegar?”.

El jueves 8, la actividad en el mismo centro comenzará otra vez con acreditación a las 8:00. A las 9:30 se desarrollará “Hacer equipo: Deporte, inclusión y prevención”, a las 12:00 será el turno de “Deporte y Valores”, a cargo de Fundación River, y desde las 15:00 hablará Silvio Velo con “Gambeteando límites”.

Clínicas y talleres En paralelo, habrá clínicas deportivas en el Conte Grand y talleres en el Ferro Urbanístico. El miércoles se prevén actividades de vóley sentado, natación adaptada, fútbol adaptado, para-ciclismo, rugby Mixed Ability, hockey inclusivo, goalball y para-ecuestre. El jueves se sumarán básquet en silla de ruedas, ajedrez inclusivo, para-atletismo, para-powerlifting, fútbol para ciegos, para-tenis de mesa y boccia.

En el Ferro Urbanístico, los talleres del miércoles abordarán RCP, suelo pélvico y trabajo de conciencia muscular y respiratoria, el Certificado Único de Discapacidad y cuestiones legales, dispositivos tecnológicos para atletas con discapacidad, deporte adaptado y terapia ocupacional, y yoga para atletas de alto rendimiento. El jueves se agregarán gestión y organización de entidades deportivas, rehabilitación y deporte como herramienta terapéutica, una mirada interdisciplinaria para la práctica, prevención de adicciones, prevención de lesiones, prácticas ludomotrices, perspectiva en la discapacidad y yoga terapéutico en adultos mayores.

La convocatoria forma parte de las acciones impulsadas en octubre por la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas de la Secretaría de Deporte. Según esa área, el objetivo es generar espacios de formación, intercambio y participación para fortalecer un deporte con oportunidades para todos.